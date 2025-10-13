ВСУ расстреляли 88-летнюю жительницу Ямполя в ДНР из польских пулеметов

13 октября 2025, 09:23

Фото: iStock/Hartmut Kosig

В Ямполе, расположенном в ДНР, боевики ВСУ обстреляли местных жителей. В результате атаки погибла 88-летняя женщина. Об этом рассказала беженка Наталья Гуркина, пишет РИА Новости.