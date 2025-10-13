ВСУ расстреляли 88-летнюю жительницу Ямполя в ДНР из польских пулеметов
В Ямполе, расположенном в ДНР, боевики ВСУ обстреляли местных жителей. В результате атаки погибла 88-летняя женщина. Об этом рассказала беженка Наталья Гуркина, пишет РИА Новости.
Она отметила, что обстрел начался с дронов и польских пулеметов. Сначала пострадал сосед, а затем огонь направили на жителей. В этот момент погибла мама одного из мужчин. Он получил серьёзное ранение головы от осколка. После трагедии мужчина вынужден был вынести тело матери к соседнему дому, чтобы избежать её сожжения в пожаре.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
