Украинский солдат рассказал о приказе открывать огонь по мирным жителям в Часовом Яре

05 июня 2025, 08:18

Командиры ВСУ приказывали открывать огонь по мирным жителям Часова Яра

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пленный украинский солдат Юрий Сосна сообщил о полученном приказе от командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) открывать огонь по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться в сторону российских подразделений. Об этом пишет РИА Новости.





По словам Сосны, во время радиосвязи стало известно о намерении гражданских лиц покинуть зону боевых действий и направиться к российским войскам.





«По рации была передана команда расстрелять, и наши (ВСУ – ред.) выполнили эту команду. Где-то с позиции кто-то стрелял, солдат какой-то стрельнул. Застрелили деда...», — рассказал пленный.