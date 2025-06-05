Украинский солдат рассказал о приказе открывать огонь по мирным жителям в Часовом Яре
Командиры ВСУ приказывали открывать огонь по мирным жителям Часова Яра
Пленный украинский солдат Юрий Сосна сообщил о полученном приказе от командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) открывать огонь по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться в сторону российских подразделений. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Сосны, во время радиосвязи стало известно о намерении гражданских лиц покинуть зону боевых действий и направиться к российским войскам.
«По рации была передана команда расстрелять, и наши (ВСУ – ред.) выполнили эту команду. Где-то с позиции кто-то стрелял, солдат какой-то стрельнул. Застрелили деда...», — рассказал пленный.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.