Мать британского наемника обвинила ВСУ в гибели сына

24 июня 2025, 14:12

Фото: iStock / Gennadiy Kravchenko

Тара Бенфорд, мать 20-летнего британца Колби Долмана, погибшего в зоне боевых действий на Украине, обвинила украинское командование в его гибели. По словам женщины, ее сына, подписавшего контракт с ВСУ, отправили на верную гибель.