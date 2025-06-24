Мать британского наемника обвинила ВСУ в гибели сына

Фото: iStock / Gennadiy Kravchenko

Тара Бенфорд, мать 20-летнего британца Колби Долмана, погибшего в зоне боевых действий на Украине, обвинила украинское командование в его гибели. По словам женщины, ее сына, подписавшего контракт с ВСУ, отправили на верную гибель.



Газета The Daily Mail приводит слова Бенфорд, которая утверждает, что украинское командование бросило ее неопытного сына в самое пекло, а после его гибели оставило его тело разлагаться на нейтральной территории.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по России ракету «Нептун».

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0