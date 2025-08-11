Мать погибшего бойца СВО подала в суд на Ларису Гузееву за клевету в соцсетях

11 августа 2025, 12:02

Лариса Гузеева (Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко)

На Ларису Гузееву подала в суд мать погибшего бойца СВО за клевету в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал Mash.