Мать погибшего бойца СВО подала в суд на Ларису Гузееву за клевету в соцсетях

На Ларису Гузееву подала в суд мать погибшего бойца СВО за клевету в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Никита С., уроженец Орска, прожил 16 лет в Швейцарии. В 2014 году он отправился на Украину и стал участником боевых действий на стороне ЛНР и ДНР, взяв позывной «Винни». В апреле 2022 года он погиб в бою за Попасную в Луганской Народной Республике.
В январе этого года Лариса Гузеева опубликовала пост, в котором рассказала о мошенниках-журналистах, укравших ее детские фотографии во время интервью. Мать бойца СВО прокомментировала публикацию, выразив сочувствие и поддержку, так как она сама пережила подобную ситуацию — у ее сына Никиты украли ордена и 6 млн рублей. В ответ на это телеведущая написала: «Я зашла на вашу страницу. Вы лжёте». После этого на Викторию обрушился шквал комментариев с угрозами и обвинениями.
Женщина обратилась к нотариусу в Швейцарии, чтобы заверить скриншоты переписки, перевела документы и отправила их в Россию. Она требует от телеведущей 1 миллиард рублей в качестве компенсации и публичных извинений.
В разговоре с Mash актриса заявила, что ей все равно на то, что пишут в интернете, и что она будет защищать свои права в соответствии с законом.
