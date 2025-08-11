Политолог Прокопишин оценил вероятность побега Зеленского зимой из Киева

11 августа 2025, 11:32

Политолог Прокопишин: Зеленский не сбежит из Киева на фоне наступления ВС России

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Сообщения о возможном бегстве Владимира Зеленского из Киева на фоне успешного наступления российской армии не соответствуют действительности. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил политолог экспертного клуба «Дигория», руководитель отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества Ярослав Прокопишин.





Он утверждает, что подобные дискуссии обусловлены информационным фоном и напряженностью, которые обычно сопровождают военное время.





«Ни сдаваться, ни бежать куда-то [руководство Украины] во главе с Зеленским никуда пока не собирается, да и не может», — отметил политолог.