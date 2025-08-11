Политолог Прокопишин оценил вероятность побега Зеленского зимой из Киева
Политолог Прокопишин: Зеленский не сбежит из Киева на фоне наступления ВС России
Сообщения о возможном бегстве Владимира Зеленского из Киева на фоне успешного наступления российской армии не соответствуют действительности. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил политолог экспертного клуба «Дигория», руководитель отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества Ярослав Прокопишин.
Он утверждает, что подобные дискуссии обусловлены информационным фоном и напряженностью, которые обычно сопровождают военное время.
«Ни сдаваться, ни бежать куда-то [руководство Украины] во главе с Зеленским никуда пока не собирается, да и не может», — отметил политолог.
Прокопишин подчеркнул, что у представителей украинской власти нет иного выхода, поскольку им некуда бежать, а самовольное оставление позиций без разрешения западных спонсоров равносильно смертному приговору. По его словам, Вашингтон и Брюссель хотят ужесточить контроль за перемещением украинцев, включая принудительное возвращение мужчин призывного возраста.