В Арзамасе Нижегородской области погиб человек при атаке украинских дронов
В Арзамасе Нижегородской области прогремели взрывы — с помощью беспилотников Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по промышленным районам города. В результате атаки погиб человек, ещё двое ранены, они доставлены в больницу, сообщает телеграм-канал SHOT.
Это информацию подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Также, как рассказали очевидцы, ПВО работала по украинским беспилотникам. По рассказам местных жителей, были слышны взрывы в восточной части города. Очевидцы насчитали от 4 до 7 громких хлопков, из-за которых сработала сигнализация припаркованных автомобилей.
По информации SHOT, Украина использовала дроны типа FP-1. Аналогичные аппараты применялись 10 августа во время атак на другие регионы России.