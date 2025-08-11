В Арзамасе Нижегородской области погиб человек при атаке украинских дронов

11 августа 2025, 09:50

SHOT: дроны ВСУ атаковали промышленные зоны Арзамаса, погиб человек

Фото: iStock/NiseriN

В Арзамасе Нижегородской области прогремели взрывы — с помощью беспилотников Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по промышленным районам города. В результате атаки погиб человек, ещё двое ранены, они доставлены в больницу, сообщает телеграм-канал SHOT.





Это информацию подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.







Также, как рассказали очевидцы, ПВО работала по украинским беспилотникам. По рассказам местных жителей, были слышны взрывы в восточной части города. Очевидцы насчитали от 4 до 7 громких хлопков, из-за которых сработала сигнализация припаркованных автомобилей.



По информации SHOT, Украина использовала дроны типа FP-1. Аналогичные аппараты применялись 10 августа во время атак на другие регионы России.





