Генерал Липовой раскрыл, почему ВСУ не спаслись на херсонском полигоне
Генерал Липовой: площадной удар «Искандера» по полигону ВСУ не дал им спастись
Площадной удар ракетой «Искандер», который Вооруженные силы России нанесли по полигону в районе Давыдова Брода Херсонской области, не дал ВСУ спастись из-за радиуса поражения, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Липовой отметил, что радиус поражения составляет около километра. Эксперт подчеркнул, что в очередной раз российские ракетчики показали мастерство нанесения ударов.
«ВСУ были рассредоточены, но наносился площадной удар. Его радиус поражения до километра. Поражение гарантировано. Кассетная часть, которая разорвалась, наносит поражение с такой плотностью, что уцелеть в данной ситуации шансов практически нет», — добавил генерал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.