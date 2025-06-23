Генерал Липовой раскрыл, почему ВСУ не спаслись на херсонском полигоне

23 июня 2025, 14:51

Генерал Липовой: площадной удар «Искандера» по полигону ВСУ не дал им спастись

Фото: iStock/PavelRodimov

Площадной удар ракетой «Искандер», который Вооруженные силы России нанесли по полигону в районе Давыдова Брода Херсонской области, не дал ВСУ спастись из-за радиуса поражения, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.





Липовой отметил, что радиус поражения составляет около километра. Эксперт подчеркнул, что в очередной раз российские ракетчики показали мастерство нанесения ударов.





«ВСУ были рассредоточены, но наносился площадной удар. Его радиус поражения до километра. Поражение гарантировано. Кассетная часть, которая разорвалась, наносит поражение с такой плотностью, что уцелеть в данной ситуации шансов практически нет», — добавил генерал.