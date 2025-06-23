В СВР рассказали, как Сербия тайно помогает Украине с оружием через обходные пути
Сербия экспортирует военную продукцию на Украину обходными путями. Об этом говорится на сайте Службы внешней разведки России (СВР) России.
Согласно информации ведомства, Белград поставляет Киеву боеприпасы для тяжелых дальнобойных систем в виде деталей для сборки, которые собираются в Чехии и Болгарии. В СВР выразили сожаление, что Сербия перечеркивает традиции дружбы с РФ «жаждой наживы и трусливой многовекторностью».
Уточняется, что сербские производители осведомлены, кто и для каких целей получает их боеприпасы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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