В СВР рассказали, как Сербия тайно помогает Украине с оружием через обходные пути

23 июня 2025, 16:07

СВР: Сербия тайно помогает Украине с оружием через обходные пути

Фото: iStock/rarrarorro

Сербия экспортирует военную продукцию на Украину обходными путями. Об этом говорится на сайте Службы внешней разведки России (СВР) России.