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ВСУ пытаются бежать из Селидово, теряя большое число личного состава

25 октября 2024, 18:21
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Боевики ВСУ пытаются выйти из Селидова на красноармейском (покровском) направлении, теряя при этом большое число личного состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Противник не прекращает попыток спасти остатки личного состава селидовской группировки, наращивая темпы бегства из города. Выходят группами по простреливаемым дорогам, теряют там большое количество людей», — говорится в сообщении.

Ранее директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец признал, что подразделениям ВСУ придётся оставить Селидово на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР.



По его словам, оставление этого населённого пункта, которое выглядит неизбежным, даст важное преимущество российским войскам. Эксперт пояснил, что сейчас осталась только одна дорога, по которой можно осуществлять снабжение группировки ВСУ в Селидово, да и та находится под огнём.

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Во Франции призвали к скорейшему завершению конфликта на Украине
25 октября 2024, 18:56

Фото: istockphoto/SimonLukas

Конфликт на Украине несёт необратимые и крайне неприятные последствия для всех стран, входящих в Евросоюз. Поэтому необходимо его завершить, причём сделать это следует как можно скорее.
Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Своё предложение по преодолению украинского кризиса он опубликовал на странице в социальной сети Х.

«Необходимо срочно выйти из этой разрушительной спирали и восстановить мир посредством дипломатии», — написал политик.

Дюпон-Эньян подчеркнул, что противостояние России и Украины несёт непоправимые последствия для всей Европы: энергетический кризис, галопирующая инфляция, внутренние социальные проблемы, дипломатическая напряжённость и ослабление всеобщей безопасности.

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В ВСУ призвали готовиться к обороне Днепропетровской области
25 октября 2024, 18:35

Фото: iStock/Silent_GOS

Замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин призвал готовить к обороне Днепропетровскую область. Его слова приводит украинское издание «Страна».
«Готовить к обороне Днепропетровскую область нужно сегодня. Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны раньше времени», — написал военный ВСУ.

По его словам, нельзя ждать, пока линия фронта достигнет очередного населенного пункта.

Таким образом, он отметил, что с учетом ситуации в Селидово и Красноармейске (Покровске), Днепропетровскую область нужно готовить к обороне уже сейчас.

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Минобороны показало видео со взрывом танка ВСУ в Курской области

Снайпер Росгвардии уничтожил укрывшегося в здании боевика ВСУ в Курской области
#видео
#всу
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Минобороны показало видео со взрывом танка ВСУ в Курской области
25 октября 2024, 18:12

Фото: iStock/dr_evil

Минобороны России представило кадры со взрывом украинского танка в Курской области. Видео представлено в Telegram-канале РИА Новости.
Отмечается, что экипаж машины пытался прорваться к одному из населённых пунктов региона. Однако точным ударом беспилотника ВС РФ удаётся уничтожить танк и не допустить вторжения украинских военных в село.


На представленных кадрах видно, как дрон полетает к боевой машине, после чего раздаётся сильный взрыв. Осколки танка, включая танковую башню, разлетаются в стороны.

Ранее в этот день сообщалось, что российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в районе населённого пункта Новый Путь в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#сво
#танки
#курская область
#минобороны рф
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СБУ устроила облаву на администраторов пабликов о раздаче повесток по Украине
25 октября 2024, 17:59

Фото: iStock/Yingko

СБУ устроила массовую облаву на администраторов пабликов и блогеров, которые публиковали перемещение сотрудников ТЦК и эпизоды мобилизации на Украине.
«Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19 администраторов и корреспондентов Telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ», — говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
Кроме того, их обвиняют в распространении фейковых сообщений об украинских военных и представителях ТЦК.

Уточняется, что 14 человек задержали в Хмельницкой области, четыре — в Киеве, и одного – в Винницкой области. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что три сотрудника Голосеевского районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. ред.) помогали тем, кто уклоняется от воинской службы, оформить фиктивные документы. Разумеется, они делали это не из альтруистических побуждений, а за вознаграждение, причём немалое.

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Снайпер Росгвардии уничтожил укрывшегося в здании боевика ВСУ в Курской области
25 октября 2024, 17:25

Фото: iStock/zabelin

Снайпер Росгвардии одним выстрелом ликвидировал боевика ВСУ, засевшего в здании, во время штурма одного из населенных пунктов, оккупированного украинскими силами в Курской области.
Уточняется, что снайпер специального подразделения Росгвардии прикрывал действия штурмовиков в одном из населенных пунктов курского приграничья. Он сумел определить местоположение боевика ВСУ по вспышкам от огня и точным выстрелом ликвидировал его.
«В нашем деле главное — скрытность, интуиция, выдержка. В данной ситуации противник не смог проявить выдержку, открыл огонь, обозначил себя и был уничтожен», — приводятся слова снайпера в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российским военным удалось предотвратить попытку прорыва украинских бойцов в направлении населённого пункта Новый Путь. В результате этого противник понёс потери в числе около 15 человек личного состава убитыми и ранеными. Также были уничтожены две боевые бронированные машины. А один украинский военнослужащий сдался в плен.

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Найдена школьница, чье письмо хранил при себе погибший боец СВО
25 октября 2024, 17:20

Фото: iStock/Zinkevych

В Сызрани нашли школьницу, которая стала автором письма, найденного у погибшего бойца СВО. Об этом сообщает КТВ-ЛУЧ.
После обнаружения письма родственники погибшего Владислава Савельева начали поиски школьницы. Ученица сызранской школы № 14 узнала свой почерк и рисунок под текстом и сразу откликнулась на просьбу родственников бойца и пообещала встретиться с ними.

Напомним, накануне сообщалось, что на теле бойца СВО из Татарстана нашли письмо 14-летней школьницы. В письме девочка благодарила военного за службу и попросила беречь себя. Девочка заявила, что верит в скорое возвращение Савельева домой к родным, которые очень гордятся им. После она призвала его беречь своё здоровье и помнить, что за его спиной находится тысяча жизней.

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NI: Проблемы ВСУ усугубляются ростом случаев дезертирства и неподчинения
25 октября 2024, 17:10

Фото: istockphoto/reflection_art

Проблемы в Вооружённых силах Украины, связанные с личным составом, в последнее время ещё более обострились. Причина заключается в возросшем количестве случаев дезертирства из воинских частей, а также неподчинения военнослужащих приказам командиров.
Об этом сообщает издание The National Interest. В публикации указывается, что сложности в украинской армии находят своё отражение и в обществе в целом: мужчины призывного возраста массово бегут из страны. Автор статьи отмечает, что власти ограничивают возможности отъезда для граждан призывного возраста, но мужчины продолжают попытки покинуть Украину, например, перебравшись через реку Тиса в Румынию. Пограничники постоянно отлавливают беглецов, пытающихся перебраться через границу пешком.

Автор материала с иронией отмечает, что запреты и ограничения на выезд из страны должен бы вызвать много вопросов у американцев, которые считают Украину бастионом демократии. Закрытие границ с целью удержать людей внутри страны, чтобы затем насильно призвать их в армию — это совсем не демократическое поведение, заключает обозреватель.

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#граница
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Bloomberg пишет об отправке второй группы войск КНДР в Россию
25 октября 2024, 16:54

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

Северная Корея планирует в ближайшее время отправить в Россию вторую группу своих войск. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на отчёты разведки Южной Кореи.
Из документов следует, что первая группа солдат ВС КНДР в составе 1500 элитных бойцов спецназа уже проходит подготовку на военных базах на Дальнем Востоке. Теперь же появилась информация об отправке второй группы.В общей сложности на территории России планируется дислоцировать порядка 10 тысяч военных, отмечает южнокорейская разведка.

Также в отчёте указаны масштабы военных поставок КНДР в Россию. Из них следует, что Пхеньян уже отправил около восьми миллионов снарядов местного производства калибра 122 и 152 миллиметра, почти 100 ракет Hwasong-11 и противотанковые ракетные комплексы Bulsae-4.

Пожелавший остаться анонимным источник в Сеуле заявил агентству, что приведённые в отчёте цифры значительно превышают оценки европейских специалистов касательно объёма поставок вооружения КНДР в Россию.

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#сво
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«РВ»: ВСУ уничтожили собственный редчайший беспилотник Hawk
25 октября 2024, 16:36

Фото: iStock/aapsky

ВСУ ударили по своему же редчайшему беспилотнику Hawk. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что в сентябре прошлого года на Украину поступило всего девять беспилотников Hawk из заказанных Минобороны страны 55-ти. Это делает такой тип беспилотников самым редким в арсенале ВСУ. Такие БПЛА самолётного типа производятся в США.

Однако в ходе боевых действий украинские военные, приняв собственный дрон за российский, ударили в него, уничтожив тем самым одну единицу редчайшего вооружения.

При этом канал не приводит сведения о том, где и когда ВСУ сбили собственный беспилотник Hawk.

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#вооружение
#сша
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