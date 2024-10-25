ВСУ пытаются бежать из Селидово, теряя большое число личного состава

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Боевики ВСУ пытаются выйти из Селидова на красноармейском (покровском) направлении, теряя при этом большое число личного состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Противник не прекращает попыток спасти остатки личного состава селидовской группировки, наращивая темпы бегства из города. Выходят группами по простреливаемым дорогам, теряют там большое количество людей», — говорится в сообщении.
Ранее директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец признал, что подразделениям ВСУ придётся оставить Селидово на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР.
По его словам, оставление этого населённого пункта, которое выглядит неизбежным, даст важное преимущество российским войскам. Эксперт пояснил, что сейчас осталась только одна дорога, по которой можно осуществлять снабжение группировки ВСУ в Селидово, да и та находится под огнём.
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