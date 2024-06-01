Мать с дочерью погибли при обстреле ВСУ Новогоровки

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Женщина и её 13-летняя дочь погибли во время обстрела ВСУ села Новогоровка в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, украинские войска обстреляли частный жилой сектор села Новогоровка.
В результате обстрела, на месте удара снаряда скончалась 36-летняя женщина. Её 13-летняя дочь, также получившая ранения, была экстренно госпитализирована. Однако врачам не удалось спасти девочку – она умерла в реанимации, не приходя в сознание.
Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал, что родственникам окажут всю необходимую помощь.
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В результате обстрела, на месте удара снаряда скончалась 36-летняя женщина. Её 13-летняя дочь, также получившая ранения, была экстренно госпитализирована. Однако врачам не удалось спасти девочку – она умерла в реанимации, не приходя в сознание.
Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал, что родственникам окажут всю необходимую помощь.
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Анастасия Чинкова