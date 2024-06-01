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ПВО сбила два дрона и противокорабельную ракету ВСУ над Белгородской областью

01 июня 2024, 20:29
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.


Отмечается, что украинские войска предприняли попытку обстрела территории России. В период с 18:00 до 19:30 мск над территорией Белгородской области были сбиты два беспилотника и одна противокорабельная ракета «Нептун».

Ранее в этот день губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в своём Telegram-канале информацию об обстрелах ВСУ, осуществлённых 31 мая. Тогда украинские войска обстреляли и атаковали беспилотниками территорию Белгородской области более 120 раз.

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Взрыв прогремел в Кировоградской области Украины
«Общественное»: взрыв прогремел в Кропивницком Кировоградской области Украины
01 июня 2024, 19:55

Фото: iStock/aapsky

В Кировоградской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Отмечается, что взрыв раздался в населённом пункте Кропивницкое.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что российские войска нанесли удар с помощью ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер» по базе ВСУ в Славянске.

До этого Минобороны России сообщало, что минувшей ночью ВС РФ произвели несколько массированных ударов по энергетическим объектам на территории Украины. Один из снарядов повредил крупнейшее в Европе газохранилище во Львовской области.

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#обстрел
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#всу
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Минобороны: ВС РФ сбили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью
01 июня 2024, 19:28

Фото: iStock/PavelRodimov

Российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку на территорию страны с использованием ракет и дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Система ПВО зафиксировала и уничтожила три беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области. Один дрон был перехвачен в Брянской области.

Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаки территории РФ с применением тактических ракет «Точка-У». Снаряды были сбиты. Жертв в результате происшествий нет.

Прежде сообщалось, что ВС РФ ударили «Искандером» по базе ВСУ в Славянске. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Полковник Селезнев: ВСУ очень тяжело на восточном фланге СВО
01 июня 2024, 19:04

Фото: iStock/Leestat

Экс-глава пресс-службы генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев заявил, что ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями на восточном фланге спецоперации из-за преимущества российских солдат. Об этом сообщает телеканал НТА.
Согласно мнению полковника, на Покровском, Кураховском и Краматорском направлениях армия ВС РФ использует многочисленные ресурсы, а также имеет серьезное преимущество в артиллерийском вооружении и в авиатехнике. Селезнев заключил, что по этой причине российские военнослужащие ежедневно продвигаются вперед.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью с The Guardian признал, что если в США сменится власть, то ​Киев останется без ​финансовой поддержки и не сможет продолжать воевать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Власти Украины сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС после ночного удара
Фёдоров: ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после ночного обстрела
01 июня 2024, 18:50

Фото: iStock/EuToch

ДнепроГЭС, расположенная в подконтрольном Киеву Запорожье, находится в критическом состоянии после ночного обстрела ВС РФ. Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров в эфире национального телемарафона.
Он подчеркнул, что в настоящее время станция не может вырабатывать электроэнергию. Также было полностью перекрыто движение с левого берега Днепра на правый. В качестве объезда местные жители используют другие два моста, на которых движение свободно осуществляется в обе стороны.

Минувшей ночью российские войска нанесли массированные удары по энергетическим объектам на территории Украины. Утром 1 июня глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что были повреждены объекты в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

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#сво
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Зеленский: Трамп будет лузером в случае прихода к власти и компромисса с РФ
01 июня 2024, 18:48

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что экс-президент США Дональд Трамп станет «лузером», если в случае своей победы на предстоящих президентских выборах поддержит идею завершить конфликт компромиссом с Россией. Об этом сообщает The Guardian.
В процессе интервью предводитель киевского режима предложил представить, что Трамп вновь стал лидером Штатов и решил урегулировать украинское противостояние с помощью компромисса. Зеленский отметил, что даже если экс-президент добьется от главы российского государства Владимира Путина положительной реакции на данное предложение, то жители страны не станут с этим мириться.

Уточняется, что в случае отказа Киева идти на компромисс с Москвой, Трамп может прекратить оказывать помощь ВСУ. После такого украинская армия не будет способна продолжать боевые действия, добавил Зеленский.

Он также сообщил о том, что просил экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оказать влияние на ​Трампа.

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ВС РФ ударили «Искандером» по базе ВСУ в Славянске
01 июня 2024, 18:27

Фото: iStock/aapsky

Российские войска нанесли удар по базе ВСУ в Славянске. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что удары были нанесены ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер».

В результате российских ударов в городе прогремели четыре мощных взрыва. По сети распространились кадры, на которых видны большие столбы дыма, поднимающиеся в небо.

По неподтверждённым данным, целью ВС РФ стала база ВСУ в районе Машчермерта.

Минувшей ночью российские войска произвели массированный удар по энергетическим объектам на территории России. Одним из них стало крупнейшее в Европе газохранилище, расположенное в пригороде Стрыи в Львовской области.

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#обстрел
#украина
#сво
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Стало известно, что произошло с обороной ВСУ на Харьковском направлении
Меркурис: украинская оборона рушится на Харьковском направлении
01 июня 2024, 18:27

Фото: iStock/Olena_Z

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинская оборона на Харьковском направлении рушится. Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
Меркурис отметил, что солдаты ВСУ пытались удержать свои позиции, однако по факту они оказались окружены в Волчанске. По мнению эксперта, в настоящее время их оборона на данном участке фронта рушится.

Меркурис выразил мнение, что если оборона полностью падет, то имеются все основания полагать, что армия ВС РФ сможет продвинуться дальше.

Ранее депутат Верховной Рады Михаил Бондарь заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского во время поездки на приграничную линию оборону возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Полковник ВС США предрёк потерю Украиной Одессы и выхода к Чёрному морю
Полковник Уилкерсон: Украина может потерять Одессу и Черноморское побережье
01 июня 2024, 18:15

Фото: iStock/Multipedia

Украина, скорее всего, потеряет контроль над Одессой и побережьем Чёрного моря. Об этом отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он подчеркнул, что риск утраты Владимиром Зеленским контроля над Одессой и Черноморским побережьем достаточно велик. И произойдёт это, вероятно, в ближайшее время.

По словам Уилкерсона, Зеленский мог бы противостоять давлению США и сохранить оставшиеся территории Украины, однако он явно не тот человек, который нужен стране в это тяжёлое время.

Днём ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что в мае ВСУ потеряли свыше 35 тысяч военных и более 2,7 тысяч единиц вооружения.

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На Украине рассказали, почему бойцам ВСУ запрещают пользоваться рациями
Боец ВСУ: украинским солдатам не дают рации из-за сдачи в плен
01 июня 2024, 17:47

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Украинским военным запрещают пользоваться рациями из-за опасности из сдачи в плен. Об этом заявил боев ВСУ Антон Чёрный в интервью YouTube-каналу «Alpha media».
Он рассказал, что солдатам даже не выдают рации, поскольку в случае их попадания к российским военным приходится полностью менять все каналы, чтобы избежать прослушки.

Чёрный также выразил мнение, что украинским военным не следует рассказывать слишком много, чтобы они после попадания в российский плен не выдали всю информацию.

Днём ранее 75 российских военных, попавших в украинский плен, вернулись на родину. Столько же бойцов ВСУ покинули российский плен.

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