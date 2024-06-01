ПВО сбила два дрона и противокорабельную ракету ВСУ над Белгородской областью

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Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что украинские войска предприняли попытку обстрела территории России. В период с 18:00 до 19:30 мск над территорией Белгородской области были сбиты два беспилотника и одна противокорабельная ракета «Нептун».
Ранее в этот день губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в своём Telegram-канале информацию об обстрелах ВСУ, осуществлённых 31 мая. Тогда украинские войска обстреляли и атаковали беспилотниками территорию Белгородской области более 120 раз.
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Анастасия Чинкова