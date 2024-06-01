Власти Украины сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС после ночного удара

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны хочет помешать Европе вступить в войну с Россией. Об этом политик сообщил на митинге, который состоялся на острове Маргит на Дунае после «Марша мира» в поддержку политики правительства страны, направленной против эскалации конфликта на Украине.