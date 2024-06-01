Власти Украины сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС после ночного удара

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ДнепроГЭС, расположенная в подконтрольном Киеву Запорожье, находится в критическом состоянии после ночного обстрела ВС РФ. Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров в эфире национального телемарафона.
Он подчеркнул, что в настоящее время станция не может вырабатывать электроэнергию. Также было полностью перекрыто движение с левого берега Днепра на правый. В качестве объезда местные жители используют другие два моста, на которых движение свободно осуществляется в обе стороны.
Минувшей ночью российские войска нанесли массированные удары по энергетическим объектам на территории Украины. Утром 1 июня глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что были повреждены объекты в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.
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Анастасия Чинкова