ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР из РСЗО

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ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня Еленовку в ДНР. Последствия удара зафиксировали представители Следственного комитета России, сообщает РИА Новости.
В результате украинского обстрела были повреждены частный дом и расположенный рядом с ним крытый рынок.
Отмечается, что украинские войска намеренно обстреливали гражданскую инфраструктуру населённого пункта, поскольку ни в нём, ни рядом с ним нет вооружения и военной техники.
В ходе осмотра места происшествия сотрудниками СК РФ был обнаружен фрагмент снаряда от РСЗО, предположительно, натовского образца. Все фрагменты и осколки будут изъяты и направлены на экспертизу для точного выяснения типа снаряда.
Очевидец прилёта рассказал, что ВСУ ударили по месту, где всегда людно. К счастью, в момент обстрела на улице не было людей, поэтому удалось избежать жертв.
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Отмечается, что украинские войска намеренно обстреливали гражданскую инфраструктуру населённого пункта, поскольку ни в нём, ни рядом с ним нет вооружения и военной техники.
В ходе осмотра места происшествия сотрудниками СК РФ был обнаружен фрагмент снаряда от РСЗО, предположительно, натовского образца. Все фрагменты и осколки будут изъяты и направлены на экспертизу для точного выяснения типа снаряда.
Очевидец прилёта рассказал, что ВСУ ударили по месту, где всегда людно. К счастью, в момент обстрела на улице не было людей, поэтому удалось избежать жертв.
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Анастасия Чинкова