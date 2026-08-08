На трассе в Дагестане автомобиль наехал на женщину и ребёнка
В Дагестане на федеральной трассе автомобиль сбил женщину и девочку. Об этом сообщили в МВД по республике.
Авария случилась в пятницу вечером на автодороге Астрахань – Махачкала, в пригороде столицы региона. За рулём Lada Largus находился житель Унцукульского района, который совершил наезд на женщину и ребенка, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП 27-летняя жительница Махачкалы и девочка получили различные травмы, их оперативно доставили в больницу.
Ранее «Радио 1» передавало, что две недели назад на пограничном переходе «Нида» литовец попытался прорваться через границу с Россией, но в последний момент передумал. О подробностях инцидента читайте в нашем материале.
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