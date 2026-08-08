57-летняя Светлана Бондарчук снялась на кровати в смелом образе
Известная модель и актриса Светлана Бондарчук опубликовала в своих соцсетях новые откровенные снимки. На них звезда позирует в постели в необычном образе.
На кадрах экс-супруга режиссёра Фёдора Бондарчука предстала в голубых колготках, мини-шортах и кружевной майке. Публикацию она сопроводила философской фразой о том, что никогда не поздно начать всё сначала, и спросила у подписчиков, согласны ли они с таким мнением.
Большинство ответило положительно. Многим также понравилась подборка фото: комментаторы назвали ноги Светланы «бесконечными», а саму артистку — невероятной и сногсшибательной. Впрочем, нашлись и те, кто счёл некоторые позы чрезмерными.
Напомним, что в декабре прошлого года бывшей жене режиссера Федора Бондарчука исполнилось 57 лет. Сейчас она счастлива в отношениях с бизнесменом Сергеем Харченко. Пару лет назад у пары родился сын, которого назвали Петром. Подробнее о личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
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