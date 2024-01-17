Мать военнослужащей ВСУ, погибшей под Артемовском, рассказала о плохом отношении властей

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Мать погибшей военнослужащей Вооруженных сил Украины пожаловалась на плохое отношение властей к родственникам погибших и пропавших без вести украинских военных.
Женщина уточнила, что ее дочь принимала участие в боевых действиях на стороне ВСУ в районе Артемовска. Какое-то время она считалась без вести пропавшей, однако позже стало известно о ее гибели.
По ее словам, на все запросы в подразделениях отвечают, что там такой человек не числился.
Она также рассказала о наркотиках, которые принимают украинские военные для подавления страха. Женщина уточнила, что командиры предлагали подчиненным психотропные вещества и алкоголь, когда находились на позициях в районе Артемовска.
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«Что-то получила. Получила много "в след". Получила, что мы предатели, говорим не так и думаем не так. К родным погибших отношение как к стенке. Вы есть и вас нет. Если пропал без вести – ваши проблемы. Ищите», -цитирует РИА Новости женщину.
Она также рассказала о наркотиках, которые принимают украинские военные для подавления страха. Женщина уточнила, что командиры предлагали подчиненным психотропные вещества и алкоголь, когда находились на позициях в районе Артемовска.
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Элина Позднякова