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В США потребовали, чтобы Киев мобилизовал женщин

Американский генерал Ходжес: Киеву необходимо мобилизовать женщин
12 января 2024, 06:50
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Экс-главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что на Украине необходимо начать мобилизацию женщин. Он также отметил в интервью YouTube-каналу ProUA, что только такой шаг поможет покрыть потребности ВСУ.

Ходжес добавил, что женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем утверждают в Киеве.

По его словам, армии западных стран привлекают женщин для службы в артиллерии, инженерных и танковых войсках.

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#женщины
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Историк Баберовски: Украине не победить Россию из-за различия между странами
12 января 2024, 06:20

Фото: iStock/BONDART

Историк из Германии Йорг Баберовски заявил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ из-за неопытных солдат, огромных потерь и общей усталости граждан от боевых действий. Об этом он сказал в интервью T-Online.
По словам специалиста, многие солдаты ВС Украины, участвующие в боях в 2022 году, получили ранения или погибли. Солдаты недовольны тем, что являются жертвами в конфликте, выиграть который не получится.

Баберовски также добавила, что украинская инфраструктура подвергается ракетным ударам, в то время, как поддержка Запада всё больше сокращается. Россия, в свою очередь, успешно противостоит западным санкциям и наращивает собственное военное производство.

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#солдаты
#всу
#украина
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«Дебилы нами управляют»: Офицер ВСУ Касьянов про украинских чиновников
Офицер ВСУ Касьянов: За закупку БПЛА на Украине отвечают неграмотные чиновники
12 января 2024, 05:50

Специалист по разработке и производству БПЛА, офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил, что дроны для украинской армии закупают чиновники, совершенно в этом не разбирающиеся. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Radio NV.
Касьянов подчеркнул, что им остро не хватает технических знаний. По словам украинского военного, многие из ответственных за беспилотную авиацию ВСУ не имеют никакого представления о производстве и разработке дронов. В связи с этим Киев приобретает БПЛА у перекупщиков, которые занимаются сборкой зарубежных моделей.

При этом в стране есть настоящие производители, однако из-за кумовства среди чиновников к ним не обращаются. Аналогичная ситуация сложилась и в сфере радиоэлектронной борьбы, добавил Касьянов.

«Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает. Просто дебилы нами управляют», — заключил офицер.\

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#производители
#всу
#киев
#украина
#чиновники
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Зыбинский: ВСУ предприняли четыре контратаки на купянском направлении
12 января 2024, 05:19

Фото: Минобороны РФ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли четыре контратаки на Купянском направлении СВО, однако российская армия сумела их отразить и заставила противника отступить. Об этом журналистам ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки войск ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
По данным Зыбинского, потери противника на этом направлении составили до 85 военнослужащих, а также танк Т-64, боевую бронированную машину и три автомобиля.

Ранее танкисты отряда общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», успешно нанесли поражение пехотному подразделению ВСУ, предпринимавшему попытку ротации своего личного состава на направлении Купянск. Часть военнослужащих противника решила ночью покинуть свои позиции и незаметно переместиться к точке эвакуации. Полученные координаты переданы танкистам общевойсковой армии, и экипаж танка Т-72Б3 вышел на огневую позицию для нанесения точного удара с места с закрытым огневым позиционированием.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#сво
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Пушилин: При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей
11 января 2024, 23:09

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района в Донецке ранены пять мирных жителей. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«На данный момент известно о пяти раненых гражданских лицах в результате массированного обстрела противником Куйбышевского района Донецка», — говорится в публикации.

По словам Пушилина, огонь вёлся из РСЗО 122-мм калибра. В настоящее время две женщины и мужчина находятся в состоянии средней тяжести. За жизнь ещё двух пострадавших, получивших тяжёлые ранения, борются врачи.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#денис пушилин
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Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
11 января 2024, 21:31

Фото: iStock/Olena_Z

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров.
Отмечается, что 11 января законопроект представили в Верховной раде, после чего его направили на доработку.

Умеров подчеркнул, что в новой редакции проекта закона о мобилизации были учтены все замечания и пожелания, принятые при прошлых обсуждениях. Все эти предложения были в рабочем порядке согласованы с депутатами в ходе заседаний комитета по нацбезопасности, обороне и разведки.

Глава украинского оборонного ведомства добавил, что законопроект уже готов к рассмотрению в кабмине.

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#украина
#мобилизация
#законопроект
#всу
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ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Донецке
11 января 2024, 21:15

Фото: iStock/Standart

Украинские военные обстреляли несколько многоквартирных домов в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что удары по жилому сектору были произведены ракетами с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

В результате были зафиксированы многочисленные попадания в здания, что привело к разрушению квартир, появлению локальных возгораний и повреждениям газопроводов.

Один из очевидцев события Станислав рассказывает, что выглянул в окно, чтобы посмотреть, откуда доносится шум. Во дворе он увидел факел и сразу понял, что повреждён магистральный трубопровод. По его оценке, было повреждено как минимум 14 квартир в доме напротив.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, за минувшие сутки ВСУ 22 раза обстреливали территорию республики, выпустив при этом 68 снарядов. В настоящий момент известно о двух раненых, а также повреждении трёх жилых домов.

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#днр
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#жилой дом
#всу
#спецоперация
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Медведев раскрыл, чем был впечатлён киевский режим
Медведев: число добровольцев в ВС РФ впечатлило киевский режим
11 января 2024, 20:02

Фото: сайт Кремля

Число россиян, которые добровольно отправились в зону спецоперации впечатлило киевский режим. Такое заявление сделал замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в рамках своего выступления на совещании по вопросам доукомплектования армии России контрактниками.
«Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление», - заявил Медведев.

Ранее Медведев также сообщил, что представил российскому президенту Владимиру Путину доклад о производстве вооружений в стране. Он отметил, что по итогам доклада Путин дал указание по вооружениям. Исходя из него, рабочая группа продолжит в текущем году контролировать выполнение плана поставок наиболее востребованного оружия, а также будет заниматься вопросами его производства.

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#оружие
#путин
#медведев
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В Минобороны Украины представили второй образец женского бронежилета
11 января 2024, 18:28

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

В Минобороны Украины представили уже второй образец бронежилета для женщин. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Напомним, 28 декабря стало известно, что на Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих весом 10,5 кг. Его разработала компания «Украинская броня». Женская версия отличается от мужской изогнутой наружу бронеплитой, зауженными плечами и расширенными низом.

Второй женский бронежилет укомплектован тремя демпферными подушками разных размеров. Благодаря этому его можно подогнать под анатомические особенности каждой женщины.

Кроме того, для защиты паховой области разработана дополнительная сумочка с мягким баллистическим пакетом. Вес бронежилета - от 10,5 кг. Он будет зависеть от комплектации.

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#женщины
#всу
#сво
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Бойцы ВСУ на БМП атаковали российских пограничников из РПГ в Курской области
11 января 2024, 18:19

Фото: iStock/Denniro

Трое украинских военных ворвались на БМП в лесополосу у российской границы в Курской области и атаковали пограничников из РПГ, после двух выстрелов они были оперативно ликвидированы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, атака произошла 11 января около 14.00 на границе Сумской и Курской областей. Трое украинских военных на БМП на высокой скорости заехали в лесополосу рядом с селом Рогозное и дважды успели выстрелить из РПГ по позициям российских пограничников. Один снаряд попал в поле, второй также не достиг своей цели. Российские военные оперативно вычислили и накрыли группу украинских бойцов плотным обстрелом.

Огонь прекратился, а из лесополосы БМП с украинскими военными не выехала. Их судьба пока остается неизвестной.

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