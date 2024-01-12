В США потребовали, чтобы Киев мобилизовал женщин

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Экс-главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что на Украине необходимо начать мобилизацию женщин. Он также отметил в интервью YouTube-каналу ProUA, что только такой шаг поможет покрыть потребности ВСУ.
По его словам, армии западных стран привлекают женщин для службы в артиллерии, инженерных и танковых войсках.
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