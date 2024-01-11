В Минобороны Украины представили второй образец женского бронежилета

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В Минобороны Украины представили уже второй образец бронежилета для женщин. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Напомним, 28 декабря стало известно, что на Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих весом 10,5 кг. Его разработала компания «Украинская броня». Женская версия отличается от мужской изогнутой наружу бронеплитой, зауженными плечами и расширенными низом.
Второй женский бронежилет укомплектован тремя демпферными подушками разных размеров. Благодаря этому его можно подогнать под анатомические особенности каждой женщины.
Кроме того, для защиты паховой области разработана дополнительная сумочка с мягким баллистическим пакетом. Вес бронежилета - от 10,5 кг. Он будет зависеть от комплектации.
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Второй женский бронежилет укомплектован тремя демпферными подушками разных размеров. Благодаря этому его можно подогнать под анатомические особенности каждой женщины.
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Элина Позднякова