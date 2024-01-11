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В Минобороны Украины представили второй образец женского бронежилета

11 января 2024, 18:28
Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

В Минобороны Украины представили уже второй образец бронежилета для женщин. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Напомним, 28 декабря стало известно, что на Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих весом 10,5 кг. Его разработала компания «Украинская броня». Женская версия отличается от мужской изогнутой наружу бронеплитой, зауженными плечами и расширенными низом.

Второй женский бронежилет укомплектован тремя демпферными подушками разных размеров. Благодаря этому его можно подогнать под анатомические особенности каждой женщины.


Кроме того, для защиты паховой области разработана дополнительная сумочка с мягким баллистическим пакетом. Вес бронежилета - от 10,5 кг. Он будет зависеть от комплектации.

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Бойцы ВСУ на БМП атаковали российских пограничников из РПГ в Курской области
11 января 2024, 18:19

Фото: iStock/Denniro

Трое украинских военных ворвались на БМП в лесополосу у российской границы в Курской области и атаковали пограничников из РПГ, после двух выстрелов они были оперативно ликвидированы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, атака произошла 11 января около 14.00 на границе Сумской и Курской областей. Трое украинских военных на БМП на высокой скорости заехали в лесополосу рядом с селом Рогозное и дважды успели выстрелить из РПГ по позициям российских пограничников. Один снаряд попал в поле, второй также не достиг своей цели. Российские военные оперативно вычислили и накрыли группу украинских бойцов плотным обстрелом.

Огонь прекратился, а из лесополосы БМП с украинскими военными не выехала. Их судьба пока остается неизвестной.

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Российский солдат Бабка рассказал, как 10 дней выживал в окопе с бойцом ВСУ
11 января 2024, 18:18

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военнослужащий ВС РФ с позывным Бабка рассказал, как 10 дней выживал в окопе под Артёмовском с раненым украинским бойцом, в интервью для Telegram-канала Mash.
«Жили мы с ним, пытались выживать. У нас ни воды не было, еда была солёная», — прокомментировал ситуацию Бабка.

Военный рассказал, что во время штурма получил ранение и потерял сознание. Когда он очнулся, то смог доползти до блиндажа, где уже находился раненый солдат ВСУ.

Бабка вспоминает, что его сосед разговаривал исключительно на украинскм, а вот матерился на русском, в адрес сослуживцев, которые бросили его умирать.

Украинец скончался на третий день, а сам Бабка пробыл в окопе целых 10 дней и смог дождаться российских военных, которые обнаружили его и эвакуировали.

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Запад поставляет Украине ракетные комплексы времён Афганской войны
CNN: запад поставляет Киеву ПЗРК Stinger времён Афганской войны
11 января 2024, 17:51

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Западные союзники Украины поставляют Вооружённым силам государства переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger времён конфликта в Афганистане. Об этом сообщает телекомпания CNN.
В беседе с журналистами украинские военные рассказали, что им предоставили ракетные комплексы, которые были произведены в период войны в Афганистане 1979-1989 годов. Тогда боевые действия велись с участием Ограниченного контингента советских войск в Афганистане и местных моджахедов.

ПЗРК Stinger используются для поражения летательных объектов, таких как самолёты, вертолёты и беспилотники. Армия США начала использовать такое вооружение в 1981 году.

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Названо российское оружие, ставшее проблемой для ВСУ
BI: российские планирующие авиабомбы стали проблемой для ВСУ
11 января 2024, 17:45

Фото: iStock/Евгений Биятов

Планирующие авиабомбы ВС РФ стали серьезной проблемой для ВСУ. Об этом пишет Business Insider.
«Это мощное оружие стало головной болью для украинских войск на поле боя», — говорится в статье.

Автор пояснил, что истребители могут сбрасывать планирующие авиабомбы на удаленном расстоянии от цели, а не над ней. Таким образом, эффективность ПВО снижается.

Также в материале уточняется, что эти бомбы практически невозможно перехватить из-за недолгого времени полета и небольшой радиолокационной заметности. Автор также обратил внимание, что ВС ВСУ часто выражают свои опасения в связи с применением Россией планирующих бомб.

Накануне сообщалось, что уже в текущем году Ростех приступит к серийному производству новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» после успешных испытаний. Она создана для поражения бронетанковой техники. Также она может уничтожать наземные радиолокационные станции, пункты управления энергетических установок и ЗРК. Предварительно, эту бомбу не видят радары. Она может долететь до цели и раскрыться в нужное время. В случае, если поражающий элемент не сработал по цели, он самоуничтожится.

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Украинский беспилотник попытался атаковать Калужскую область
Губернатор Шапша: В калужской перехватили украинский беспилотник
11 января 2024, 17:32

Фото: iStock/sommersby

В небе над Калужской областью был перехвачен украинский беспилотник. Об этом заявил глава региона Владислав шапша.
«В Жиздринском районе сегодня также силами ПВО был подавлен беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3», - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на месте падения вражеского дрона работают оперативные службы региона.

11 января днем Шапша также сообщал, что над техническим сооружением насосной станции произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. При этом, по словам главы Калужской области, возгорания после взрыва не последовало. Пострадавших также нет.

При этом утром 11 января в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников три российских региона.

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Медведев вновь заговорил о возможном применении РФ ядерного оружия
Медведев ответил Игнату на угрозу уничтожения пусковых установок С-300 в России
11 января 2024, 17:05

Фото: сайт Кремля

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Украину, что в случае атак на территории России, она будет в праве использовать ядерное оружие для своей защиты.
Напомним, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украине на хватит сил сбивать все российские ракеты С-300 и отметил, что лучше всего уничтожить пусковые установки на территории России.

«Тут отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что враги России «рискуют нарваться» на ответные действия со стороны России, согласно пункту «г» статьи 19 ядерной доктрины. Таким образом, РФ может использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против страны, когда под угрозу поставлено само существование государства.

По словам Медведева, это не право на самооборону, а прямое основание для использования ядерного оружия против угрожающего государства.

«Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве», - заключил Медведев.

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#оружие
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#ядерное оружие
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В ВСУ предложили уничтожить пусковые установки ракет С-300 на территории РФ
Игнат: нужно уничтожить пусковые установки ракет С-300 на территории РФ
11 января 2024, 16:49

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украине на хватит сил сбивать все российские ракеты С-300 и отметил, что лучше всего уничтожить пусковые установки на территории России. Так он ответил на вопрос, как ВСУ планируют обезопасить Харьков от российских обстрелов.
«Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств. Поэтому лучший метод - это уничтожение этих пусковых установок на территории, откуда запускают ракеты», - заявил Игнат.

Он отметил, что для этого необходимо иметь высокоточное оружие, с помощью которого можно будет существенно сократить число российских дивизионов С-300, которые, по его словам, ВС РФ расставили по передней линии в зоне СВО.

Игнат также добавил, что у жителей Харькова есть считанные минуты для укрытия после объявления угрозы удара баллистическим оружием.

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#оружие
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#вс рф
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Bloomberg: США требуют от Зеленского более конкретного плана боевых действий
11 января 2024, 16:29

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты ждут от президента Украины Владимира Зеленского чёткого плана боевых действий на 2024 год, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.
По информации агентства, эту позицию американской администрации озвучит помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Нам нужно знать, какой у них план, и я уверен, что именно этого добивается и администрация. Они не могут четко объяснить, как выглядит победа», — прокомментировал ситуацию сенатор американского Конгресса Джон Эрнст.

Отмечается, что Штатам необходимо чётков понимать, как Вооружённые силы Украины планируют действовать в 2024 году на линии боевого соприкосновения. Именно от этого будет зависеть последующая военная и финансовая помощь Киеву. При этом, как отметили в Bloomberg, руководствог сильно смущает тот факт, что в политической и военной власти Украины произошёл очевидный серьёзный раскол.

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Российские «Солнцепеки» станут неуязвимыми для FPV-дронов
11 января 2024, 16:18

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Омский завод транспортного машиностроения создал для ТОС-1А «Солнцепек» бортовые экраны динамической защиты, которая усилит защиту экипажа и оборудования от вражеских атак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения.
«Новым является то, что в боевой машине тяжелой огнеметной системы на шасси базового танка надгусеничные полки на всю длину оборудованы вертикальным фальшбортом, на котором посредством болтового соединения установлены бортовые экраны встроенной динамической защиты», - говорится в описании изобретения.

Изобретатели утверждают, что теперь экипаж, а также внутреннее и наружное оборудование станут более защищенными от современных бронебойных подкалиберных снарядов и кумулятивных средств поражения ПТУР и РПГ. Кроме того, защиту не смогут пробить и осколки осколочно-фугасных снарядов различного калибра и дрон-камикадзе с готовыми убойными элементами.

ТОС-1А «Солнцепек» является огнеметной системой, располагающейся на танковом шасси. Она работает с реактивными снарядами калибра 220 мм с термобарической боевой частью, которая создает объемный взрыв для уничтожения живой силы противника, а также вражеского вооружения и укрепленных позиций. Система применяется в зоне спецоперации с самого ее начала.

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#оборудование
#всу
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