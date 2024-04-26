Маме погибшего на СВО не выплатили миллионы «гробовых»

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Мать российского бойца, погибшего в ходе СВО, не может получить часть посмертных выплат на сына. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова.
Российский военный погиб в октябре 2022 года. Однако мать смогла добиться лишь половины положенных «гробовых» выплат от государства. В ДНР эту ситуацию объяснили так, что вторая часть денег полагается отцу погибшего военного, но мужчина участвует в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Этот факт в расчет не берется, заявила она.
«Самое главное — соблюсти букву закона», — сказала женщина.
Депутат Госдумы Максим Иванов с этим делом планирует обратиться в генпрокуратуру.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
На Украине сообщили о возвращении 140 тел военнослужащих ВСУ
Генсек НАТО призвал союзников быстрее начать поставки оружия Украине
В Польше раскрыли, что хотят уничтожить русские
Дарья Осипова