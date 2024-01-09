В Кремле пообещали прекратить обстрелы российских регионов со стороны ВСУ

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Армия России сделает все для того, чтобы уменьшить, а потом и полностью прекратить обстрелы российских регионов с украинской стороны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос об обстреле Белгорода.
«Разумеется, наши военные будут и дальше делать все, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается», — заявил Песков.
Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ произвели массированный обстрел Белгорода. Минобороны РФ сообщало, что для этого украинские военные использовали ракеты «Ольха» и РСЗО Vampire, поставленные из Чехии. Обстрелы российских регионов со стороны ВСУ возобновились с первого дня 2024 года. Больше всего ударов приходится по Белгородской и Курской областям.
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