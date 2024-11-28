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Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия, заявил Путин

Путин: Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия. Об этом российский лидер сообщил коллегам на заседании Организации Договора о коллективной безопасности.
Глава Российской Федерации предупредил, что для этого Москва будет использовать все имеющиеся средства поражения. По словам Путина, передача оружия массового поражения Киеву стала бы грубым нарушением обязательств по нераспространению.

Ранее военный эксперт Николас Драммонд заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#ядерное оружие
Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
28 ноября 2024, 16:56

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сравнил силу «Орешника» с падением метеорита. Об этом глава государства сообщил журналистам.
По словам Путина, в ракете задействованы достаточно мощные элементы, которые разогреваются до 4 тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Президент подчеркнул, что падение «Орешника» сравнимо с крушением метеорита, после которого образуются целые озера.

Новая ракета поражает цели на 3–4 этажа вниз даже в укрепленных сооружениях, заключил российский лидер.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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Путин не исключил использование «Орешника» для удара по Киеву
Путин не исключил удары «Орешника» по центрам принятия решений в Киеве
28 ноября 2024, 16:36

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин не исключил использование «Орешника» для удара по центрам принятия решений в Киеве. Об этом Путин сообщил коллегам на заседании Организации Договора о коллективной безопасности.
По словам российского лидера, «Орешник» может вновь ударить по военным объектам на Украине, в том числе, и по центрам принятия решений в столице страны. Путин напомнил, что применение «Орешника» сравнимо с мощью ядерного удара.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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Единовременная выплата в размере 3 млн рублей: преимущества и гарантии участников СВО
28 ноября 2024, 16:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Защитниками Родины гордятся и уважают их. Народ чествует тех, кто посвятил себя военному делу, а правительство страны, в свою очередь, гарантирует ряд преимуществ заключившим контракт с Вооруженными Силами РФ.

Увеличенные выплаты


Так, согласно новому постановлению, военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей, с легкими — 1 миллион рублей. В случае других травм сумма выплаты составит 100 тысяч рублей. Бойцы СВО, которые получили инвалидность в результате ранения, полученного после 24 февраля 2022 года, могут рассчитывать на выплату в размере 4 миллионов рублей.

В России труд военнослужащих оценивается на достойном уровне. При подписании контракта с Минобороны РФ военнослужащий получает единовременную выплату в размере не менее 2 миллионов 300 тысяч рублей, которая поступает в течение 10 дней после оформления контракта. В зоне боевых действий бойцы ежемесячно получают от 210 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные выплаты, которые могут составлять до одного миллиона рублей в год.

Льготы и гарантии


В Московской области участникам СВО положены не только выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ, но и различные льготы, в том числе медицинская реабилитация, услуги стоматолога, бесплатный проезд и многое другое.

Кроме того, военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны РФ, получают статус ветерана боевых действий. Этот статус предоставляет ряд льгот, включая компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт, а также 50% скидку на транспортный налог. Участники специальной операции имеют право на бесплатное обучение в высших учебных заведениях, и возможность использовать отпуск в любое время.

Детям российских военнослужащих гарантируется бесплатное и своевременное предоставление мест в детских садах. Кроме того, учащиеся из семей военных получают бесплатное питание в школах. При необходимости семьям оказывается психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Возвращенный с Украины житель курской Суджи написал прощальное письмо в паспорте
28 ноября 2024, 16:10

Фото: istockphoto/N-sky

Возвращенный с Украины житель Суджи Курской области написал в паспорте предсмертную записку, поскольку уже не надеялся остаться в живых. Однако мужчину спасли, рассказала RT его племянница Елена.
По ее словам, родственники Валерия покинули город в августе, когда их автомобиль расстреливали дроны боевиков ВСУ. Пенсионер проживал в городе с супругой, родные были в полной уверенности, что мужчина уедет из Суджи с семьей. По неизвестным причинам, его оставили.

В сентябре почти слепой Валерий вышел из дома, когда его захватили украинские боевики, бросив в яму, а перед этим связав. Затем пенсионера держали в школьном здании, где было холодно и плохо кормили.

Позже Валерий согласился поехать в Сумы, понимая, что его могут убить, но условия были невыносимыми. Тогда он и оставил предсмертную записку в документе.

Мужчину вернули в Россию 22 ноября, выдав ему новый паспорт.

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#мир
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#конфликт
#курская область
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«Папа, я превзойду тебя»: погибший на СВО Герой РФ Водопьянов пожертвовал жизнь ради спасения товарищей
28 ноября 2024, 15:53

Фото: iStock/fortton

Ежегодно в России 9 декабря отмечается День Героев Отечества. «Радио 1» продолжает цикл публикаций о подвигах Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, кавалеров ордена Святого Георгия и граждан, награжденных тремя и более орденами Мужества, в том числе награжденных посмертно. Сегодня мы расскажем историю Героя России, Гвардии лейтенанта Александра Водопьянова из подмосковного Нахабино.
Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Гвардии лейтенанту Александру Водопьянову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Медаль «Золотая Звезда» родителям, бабушке и сестре бойца передал замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Подвиг Александра Водопьянова


В зону спецоперации Водопьянов отправился в январе 2024 года. 22 мая в Херсонской области группа под его командованием попала в засаду противника. Он был ранен, но продолжил в одиночестве, тем самым дав возможность своим подчиненным отойти.

После перегруппировки Александр повел бойцов дальше и получил второе ранение, однако вновь продолжил командование. В итоге он смог вывести на точку эвакуации, откуда их забрала лодка. Бойцы смогли добраться до другого берега, несмотря на минометный обстрел ВСУ. Там их настиг вражеский дрон. Водопьянов погиб. Его группа выполнила боевую задачу, но потеряла командира, которому на тот момент было всего 23 года.
Александр Водопьянов (Фото: пресс-служба администрации и губернатора Московской области)

Гимназия №4 в Нахабино носит имя своего выпускника, Героя России Водопьянова


Герой России Александр Водопьянов (Фото: пресс-служба администрации и губернатора Московской области)

Александр учился в Нахабинской гимназии с 1 класса. Он с детства мечтал стать офицером по примеру отца. Поэтому сразу после школы поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище ВС РФ, которое закончил в 2022 году. После обучения проходил службу в отдельной бригаде спецназначения в должности командира группы.

Имя Александра носит и кабинет математики, потому что в старшей школе он учился в физико-математическом классе. Сейчас там стоит «Парта Героя» и уголок, посвященный Водопьянову, где хранятся его личные вещи - школьный дневник, футболка защитника футбольного клуба «Зоркий» Водопьянова, фуражка, тельняшка, часы и другие.


Семья военнослужащих


Александр рос в семье военнослужащих, его отец Владимир Александрович удостоен «Ордена Мужества» за участие в боевых действиях. Старшая сестра Героя Елизавета работает инженером-конструктором на оборонном предприятии.
Семья Водопьяновых (Фото: пресс-служба администрации и губернатора Московской области)

Отец рассказал, что в январе сын позвонил сообщил, что комбриг предложил отправиться ему на СВО, и он согласился. Отъезд был намечен уже на следующий день.

«Особая гордость, когда сын выбирает профессию отца. И в курсантские годы, и в первые лейтенантские месяцы, пока Сашка был здесь, я пытался передать ему свой опыт. В марте я был у него под Херсоном, созванивались последний раз 5 мая, на Пасху. Сын сказал: "Завтра уходим". Он никогда не говорил куда, зачем — и понятно почему. Шли долгие дни ожидания, а потом случилось то, что случилось. Сыночек, я всегда гордился тобой, горжусь и буду гордиться!» — сказал отец Героя.

В последнем письме домой, Водопьянов написал, что Героем для него всегда был папа, который прошел две войны, имеет Орден Мужества. И вот последние слова в этой записке: «Папа, я превзойду тебя!».

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Кадыров рассказал о раненном на СВО десять раз командире отряда «Аид»
28 ноября 2024, 15:50

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Чеченский командир отряда «Аид» был ранен в ходе спецоперации десять раз. О военном рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров уточнил, что спецназовец уже восстановился, вернулся в строй, отметившись успешной боевой работой.

«Аид» понимает, что он является примером для бойцов отряда, поэтому стремится быть не только лидером, но и источником мотивации», — сказал чеченский политик.
Перед этим Кадыров рассказывал о бойце с позывным «Хохол» с Украины, который командует отрядом спецназа «Ахмат» на фронте. Глава Чечни отмечал, что бойцы Хохла — настоящий кошмар для боевиков ВСУ.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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#россия
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#рамзан кадыров
#война
#сво
#конфликт
#новости
#украина
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Путин рассказал о мощи «Орешника»
Путин: все, что находится в эпицентре взрыва от «Орешника», превращается в пыль
28 ноября 2024, 15:26

Фото: iStock/PavelRodimov

Все, что находится в эпицентре взрыва баллистической ракеты «Орешник», превращается в пыль. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил коллегам на заседании Организации Договора о коллективной безопасности в узком составе.
Глава российского государства отметил, что применение ракеты «Орешник» сравнимо с мощью ядерного удара. По словам Путина, данное сравнение основывается на оценках военных и технических специалистов.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#вс рф
#ракеты
#путин
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Путин раскрыл подробности утренней массированной атаки ВС РФ на Украину
Путин: РФ применила 90 ракет для поражения военных объектов на Украине
28 ноября 2024, 14:41

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Минувшей ночью Россия нанесла комбинированный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, в результате было поражено 17 военных объектов Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане.
«Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей: это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения», — сказал российский президент.

Ранее сообщалось, что утром 28 ноября Украина подверглась массированному ракетному удару со стороны РФ. Удары наносились по объектам энергетики по всей территории страны.

Тем временем Путин предупредил, что в настоящее время Минобороны РФ совместно с Генштабом выбирает объекты на Украине для поражения «Орешником», отметив, что целями могут стать и центры принятия решений в Киеве.

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#минобороны рф
#военные
#президент
#украина
#страны
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Президент Путин заявил о неонацистском режиме на Украине и его нелегитимности
28 ноября 2024, 14:34

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Киевский режим на Украине является неонацистским и нелегитимным, заявил президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Казахстан. Глава государства подчеркнул, что украинские власти не провели выборы, а значит, не могут приказывать своим военным.
«За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность?» — спросил глава государства.
Российский лидер заключил, что исполнители приказов Киева — соучастники преступлений.

«Они не имеют права толкать людей на смерть», — резюмировал президент.

Владимир Путин прибыл в Казахстан с рабочим визитом накануне, 27 ноября. Сегодня он участвует в сессии ОДКБ. В Кремле отмечали, что главы государств обсудят двустороннее сотрудничество.

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