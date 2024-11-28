Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия, заявил Путин

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия. Об этом российский лидер сообщил коллегам на заседании Организации Договора о коллективной безопасности.
Глава Российской Федерации предупредил, что для этого Москва будет использовать все имеющиеся средства поражения. По словам Путина, передача оружия массового поражения Киеву стала бы грубым нарушением обязательств по нераспространению.
Ранее военный эксперт Николас Драммонд заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее военный эксперт Николас Драммонд заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова