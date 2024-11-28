Путин не исключил использование «Орешника» для удара по Киеву

Ежегодно в России 9 декабря отмечается День Героев Отечества. «Радио 1» продолжает цикл публикаций о подвигах Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, кавалеров ордена Святого Георгия и граждан, награжденных тремя и более орденами Мужества, в том числе награжденных посмертно. Сегодня мы расскажем историю Героя России, Гвардии лейтенанта Александра Водопьянова из подмосковного Нахабино.