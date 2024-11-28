Путин не исключил использование «Орешника» для удара по Киеву

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин не исключил использование «Орешника» для удара по центрам принятия решений в Киеве. Об этом Путин сообщил коллегам на заседании Организации Договора о коллективной безопасности.
По словам российского лидера, «Орешник» может вновь ударить по военным объектам на Украине, в том числе, и по центрам принятия решений в столице страны. Путин напомнил, что применение «Орешника» сравнимо с мощью ядерного удара.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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