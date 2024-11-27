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Расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» выявил и ликвидировал группу военнослужащих в форме НАТО в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным «Элджей».
Разведка группы «Аида» при помощи дрона обнаружила перемещение группы боевиков в одной из лесополос в Суджанском районе. После чего оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где предположительно укрывалась группа иностранных наемников.
По словам напарника «Элджея», российские бойцы неоднократно наблюдали движение на данном участке людей в форме Североатлантического альянса.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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По словам напарника «Элджея», российские бойцы неоднократно наблюдали движение на данном участке людей в форме Североатлантического альянса.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова