Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область на БТР

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Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область и захватить окраину села Журавлевка на БТР M113 американского производства, но боевиков остановил удар российского беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Украинские боевики на полной скорости ехали в сторону российской границы из украинского села Глубокое с целью захватить окраину российской Журавлёвки.
Российские бойцы дождались, пока диверсанты приблизятся к границе, и нанесли удар дроном по вражескому БТР. Боевики быстро сбежали, а по дороге бросили раненого товарища, оставив его умирать в грязи.
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Элина Позднякова