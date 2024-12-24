Матвиенко высказалась о сроках проведения мирных переговоров по Украине

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с журналистами предположила, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта начнутся в 2025 году.
«Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой», — заявила Матвиенко.
Она подтвердила слова президента России Владимира Путина, что политика – это поиск компромиссов, отметив, что переговоры также являются поиском компромиссов. Однако Матвиенко подчеркнула, что основные условия России будут жестко соблюдены.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что конфликт на Украине закончится в 2025 году. По его словам, либо он завершится мирными переговорами, либо одна из воюющих сторон будет уничтожена, и это будет не Россия.
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