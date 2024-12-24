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Матвиенко высказалась о сроках проведения мирных переговоров по Украине

Матвиенко: переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году
Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с журналистами предположила, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта начнутся в 2025 году.
«Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой», — заявила Матвиенко.

Она подтвердила слова президента России Владимира Путина, что политика – это поиск компромиссов, отметив, что переговоры также являются поиском компромиссов. Однако Матвиенко подчеркнула, что основные условия России будут жестко соблюдены.



Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что конфликт на Украине закончится в 2025 году. По его словам, либо он завершится мирными переговорами, либо одна из воюющих сторон будет уничтожена, и это будет не Россия.

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Пленный боец ВСУ рассказал, что его обманом вывезли в Курскую область
24 декабря 2024, 14:31

Фото: iStock/Prostock-Studio

Мобилизованного бойца ВСУ Богдана Тимошкова обманом вывезли в Курскую область для участия в боевых действиях, командование обещало ему размещение на границе в Сумской области. Об этом военнопленный рассказал на кадрах, представленных пресс-службой Минобороны России.
Боец рассказал, что попал в Курскую область 14 октября. Командование пообещало, что военных разместят на границе в Сумской области, где они будут копать окопы и блиндажи. Однако затем выяснилось, что их обманули, а отправили в российский регион для участия в боевых действиях.

Также Тимошков рассказал, как попал на фронт. 1 августа 2023 года его мобилизовали в одесском военкомате. Тогда создавалась бригада, куда набрали людей в возрасте старше 47 лет. Затем их отправили на обучение в военный лагерь в Румынии, где они находись один месяц и семь дней.

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#сво
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В Кремле раскрыли, до каких пор продлится СВО
Песков: Россия продолжает спецоперацию до достижения своих целей
24 декабря 2024, 14:03

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия продолжает спецоперацию до достижения всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что конфликт на Украине завершится в 2025 году мирными переговорами или уничтожением одной из сторон.
Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине закончится в 2025 году. По его словам, он завершится мирными переговорами, либо одна из воюющих сторон будет уничтожена, и это будет не Россия.


«Мы продолжаем специальную военную операцию. Нам важно выполнить все задачи, которые стоят по обеспечению безопасности нашей страны», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин постоянно говорит о готовности Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине.

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Генерал Липовой: ВСУ подготовят масштабные провокации под Новый год
24 декабря 2024, 14:01

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

В канун Нового года и в сам праздник ВСУ могут приготовить масштабные провокации против России. Об этом заявил генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой.
В разговоре с изданием NEWS.ru он подчеркнул, что вероятность таких действий со стороны противника очень высока, особенно на фоне царящей ныне суеты в Североатлантическом альянсе и Киеве. Эксперт обратил внимание на участившиеся в последнее время полёты вблизи российских границ боевых самолётов НАТО и дронов-разведчиков.

«Вероятность совершения ВСУ масштабной провокации в отношении территории России, инфраструктуры и городов очень высока именно в новогодние праздники», — отметил Липовой.

Он предупредил граждан страны, что во время зимних каникул следует быть особенно внимательными в местах массовых гуляний. По словам генерала, согласно статистике, ГУР и СБУ активнее всего вербуют через социальные сети пенсионеров и детей. Липовой также напомнил об участившихся в последнее время случаях взрывов и поджогов с использованием пиротехники и призвал россиян быть бдительными и не поддаваться на провокации.

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#сбу
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ВСУ призвали готовиться к прибытию большого числа новобранцев
24 декабря 2024, 14:00

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Военное руководство Украины на фоне сообщений о снижении возраста мобилизации заявило о скором прибытии большого числа новобранцев в воинские части. Об этом сообщает местное издание «Полтавщина», ссылаясь на представителя 17-й Полтавской бригады нацгвардии Сергея Лунича.
Советник комитета Верховной рады по вопросам экономразвития Назарий Волянский ранее заявлял, что украинские власти в начале 2025 года вынуждены будут снизить возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления США и возможного сокращения помощи от Запада.

Лунич призвал, что законопроект о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже готов и лежит на столе в Верховной раде и ждёт своего одобрения. Также вышестоящие мобилизационные органы заранее поручили воинским частям подготовиться к прибытию новобранцев.

Также Лунич подчеркнул, что его бригада готовится в скором времени принять большое пополнение из молодых людей примерно 20 лет.

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#возраст
#законопроект
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В Госдуме озвучили последствия ввода войск ЕС на Украину
Депутат Швыткин: ввод войск ЕС на Украину приведёт к эскалации конфликта
24 декабря 2024, 13:43

Фото: iStock/CatEyePerspective

Страны, поддерживающие ВСУ, не могут быть гарантами безопасности на Украине, а ввод их войск приведёт к эскалации конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение разместить около сотни миротворцев из Евросоюза на Украине уже в 2025 году. По его словам, это необходимо для предотвращения эскалации конфликта.

Депутат отметил, что пока говорить об их размещении на территории Украины преждевременно. Однако подчеркнул, что отрицательно относится к такой перспективе, поскольку это приведёт к дальнейшей эскалации конфликта.

Также Швыткин объяснил смысл подобных высказываний. Они исходят на фоне активных наступательных действий ВС РФ, поэтому, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию для ВСУ, звучат такие заявления.

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#военные
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#украина
#россия
#сво
#конфликт
#эммануэль макрон
#госдума
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Рогов: более 100 бойцов ВСУ попали в котел южнее Великой Новоселки
24 декабря 2024, 13:38

Фото: iStock/ Gennadiy Kravchenko

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что более сотни бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в котел южнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщило агентство РИА Новости.
Времевское направление проходит на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. На территории поселка Великая Новоселка располагается крупный командный и логистический пункт Вооружённых сил Украины.

«Украинские боевики южнее Великой Новоселки и Времевки попали в котел. Если противник откажется сдаться, то будет ликвидирован», — обратил внимание Владимир Рогов.

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации уточнил, что котел образовался неподалёку от села Макаровка. В окружение попало более 100 бойцов Вооружённых сил Украины, добавил Владимир Рогов.

Ранее стало известно, что в городе Мелитополе в Запорожской области прозвучал сильный взрыв. Владимир Рогов сказал, что предварительным данным сработала ПВО.

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#владимир рогов
#пво
#днр
#запорожская область
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В Госдуме не исключили завершение конфликта на Украине в 2025 году
Картаполов: завершение украинского конфликта в 2025 году не исключено
24 декабря 2024, 13:29

Фото: iStock/Oleg Elkov

Завершение конфликта на Украине уже в 2025 году не исключено. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Киев уже проиграл в конфликте. Недавно он предсказал, что кризис на Украине завершится в 2025 году, и допустил, что в итоге одна из сторон будет уничтожена.

Картаполов, комментируя это заявление, отметил, что Орбан знаёт, о чём говорит, поэтому России необходимо уничтожить киевский режим.

Также депутат заявил, что нельзя исключать завершения конфликта на Украине в 2025 году, «всё может быть».

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#госдума
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#россия
#украина
#виктор орбан
#конфликт
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«Ждет своего одобрения»: На Украине разработали закон о снижении призывного возраста
На Украине уже разработали закон о снижении призывного возраста до 18 лет
24 декабря 2024, 13:08

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Законопроект о снижении призывного возраста до 18 лет уже разработан и ждет одобрения Рады. Об этом пишет украинское интернет-издание «Полтавщина», ссылаясь на представителя 17-й Полтавской бригады Сергея Лунича.
По его словам, бригада уже в ближайшее время готовится принять новобранцев, чей возраст не превышает 20 лет.

«Сергей Лунич неохотно признался, что проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет своего одобрения, а вышестоящие мобилизационные органы заблаговременно поручили военным частям подготовиться к прибытию новобранцев», — говорится в сообщении.

После прибытия молодых новобранцев их сразу начнут обучать боевой подготовке.

Тем временем украинские власти публично отрицают планы о снижении возраста мобилизации, однако западные партнеры Киева продолжают на этом настаивать.

Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Официальный Киев говорит о том, что в стране действует принцип «воюй или работай». При этом людей хватают во время работы, чтобы отправить на фронт.

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#мобилизация
#киев
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США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса «Авангард»
MWM: российский ракетный комплекс «Авангард» практически невозможно перехватить
24 декабря 2024, 13:07

Фото: iStock/vadimrysev

Российский ракетный комплекс «Авангард» практически невозможно перехватить. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.
Отмечается, что комплекс оснащён прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Он позволяет наносить ядерные удары на скорости, превышающей 27 махов, сохраняя при этом высокую маневренность. Такие конструкция и возможности практически исключают возможность для перехвата.

Глава североамериканского командования аэрокосмической обороны Грегори Гийо ранее заявлял, ссылаясь на данные американских военных, что России за последний год удалось увеличить количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард».

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Удержание ВСУ Суджи, переброска войск под Курскую область, наступление на Херсон: последние новости СВО
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#сша
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#данные
#авангард
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