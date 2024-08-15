В подполье рассказали о взрыве на заводе в Днепропетровской области

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На Павлоградском механическом заводе в Днепропетровской области произошел взрыв и повторная детонация. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
Уточняется, что детонация на предприятии проходила более трех часов. По словам Лебедева, при этом о поражении объекта артиллерийским ударом не сообщалось. Иных подробностей подпольщик не привел.
Ранее Минобороны показало видео с захваченными в плен боевиками ВСУ в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее Минобороны показало видео с захваченными в плен боевиками ВСУ в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова