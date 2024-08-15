ВС РФ приближаются к Покровску в ДНР

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Армия России находится всего в 10 км от Покровска. В связи с этим местные власти призывают жителей эвакуироваться.
«Мы видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей общине, к городу Покровску. Поэтому очень прошу: не медлите, эвакуируйтесь», — сказал Добряк в своем видеообращении в Telegram-канале.
Он добавил, что в ближайшее время ситуация в городе будет лишь ухудшаться. По его словам, российским бойцам осталось преодолеть не более 10 км до окраин Покровска.
По некоторым данным противника, на Покровском направлении у ВСУ остались лишь истощенные подразделения. Им остается или стоять насмерть, или отходить до подготовленных линий обороны к Мирнограду и Покровску.
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