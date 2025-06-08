МЧС: ракетную опасность объявили на Черноморском побережье в Краснодарском крае
Ракетную опасность объявили в Краснодарском крае, сообщили в МЧС России в воскресенье, 8 июня.
«Внимание! В Краснодарском крае объявлен сигнал «Ракетная опасность»!» — сказано в приложении ведомства.Сигнал о ракетной опасности в регионе стал поступать в 13:19.
Боевики ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы России. Москва не раз отмечала, что киевский режим использует террористические методы при ведении боевых действий. Враг бьет по мирному населению, журналистам, волонтерам, а также по объектам гражданской инфраструктуры.
Российская спецоперация началась 24 февраля 2022 года после того, как ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса.