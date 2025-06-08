ВС России развивают наступление на территории Днепропетровской области
Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжает развивать наступление на территории Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Военные «Центра» поразили формирования 13 бригад ВСУ в 9 районах ДНР. По данным ведомства, потери противника составили до 530 боевиков.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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