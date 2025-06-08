В Бельгии убили переехавшую с Украины семью: подробности
HLN: женщину и дочь, переехавших в Бельгию с Украины, убил сын погибшей
Убийцей шестилетней девочки и ее матери, которые переехали в Бельгию с Украины, оказался сын погибшей. Об этом пишет издание HLN.
«В то же утро пятницы жители увидели, как 16-летнего (Сына убитой женщины. — Прим. Ред.) уводит полиция. <...> Его допрашивали несколько часов», — сказано в публикации.По информации левенской прокуратуры, подросток признался в убийстве родственников. Уточняется, что речь идет о поджоге.
Судебное разбирательство пожара в Хаасроде, в котором погибла 46-летняя женщина с ребенком из украинской семьи, началось накануне в субботу, 7 июня. Известно, что жертвы получили ножевые ранения. Девочку пытались реанимировать, мать была мертва. Муж погибшей воюет за ВСУ, а сын находился в школе.