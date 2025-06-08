В Бельгии убили переехавшую с Украины семью: подробности

08 июня 2025, 12:54

HLN: женщину и дочь, переехавших в Бельгию с Украины, убил сын погибшей

Фото: istockphoto/RobsonPL

Убийцей шестилетней девочки и ее матери, которые переехали в Бельгию с Украины, оказался сын погибшей. Об этом пишет издание HLN.







«В то же утро пятницы жители увидели, как 16-летнего (Сына убитой женщины. — Прим. Ред.) уводит полиция. <...> Его допрашивали несколько часов», — сказано в публикации.

