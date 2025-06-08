СК: при теракте ВСУ в Курской области ранило мирного жителя
Ранение в результате атаки со стороны ВСУ в Курской области получил мирный житель. Об этом в воскресенье, 8 июня, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«Устанавливаются обстоятельства ранения украинскими боевиками мирного жителя села Сухиновка. В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) военные следователи продолжают работу в Курской области», — сказала Петренко.По данным ведомства, 20 мая ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на территорию жилого дома. У пострадавшего осколочные ранения спины и ноги. Мужчине 66 лет. Причастные к преступлению лица устанавливаются.
Накануне в СКР сообщали, что при обстреле ВСУ населенного пункта в Курской области, три человека получили ранения.