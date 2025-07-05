МЧС: Столица Чувашии Чебоксары подверглась атаке БПЛА ВСУ
Атака беспилотных летательных аппаратов произошла на территории Чебоксар в Чувашии. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
«На территории города Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов, будьте бдительны и соблюдайте меры безопасности», — говорится в сообщении.По данным Telegram-канала Mash, ВСУ использовали для атаки дроны типа «Лютый». Системы ПВО региона отразили нападение: как минимум один беспилотник был сбит над городом.
Канал Shot также пишет, что уничтожено несколько вражеских БПЛА на подлёте к столице Чувашии. Очевидцы сообщают о шести взрывах, один из которых прозвучал в районе деревни в 10 км от Чебоксар. Предварительно, ВСУ пытались атаковать дронами одно из местных предприятий в промзоне на юге города.