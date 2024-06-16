Военный врач раскрыл основную причину ранений бойцов на купянском направлении

Фото: iStock/gorodenkoff
Большинство ранений, полученных военнослужащими на купянском направлении, вызваны ударами FPV-дронов, заявил в интервью РИА Новости ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки «Запад».
По его словам, осколочные ранения от ударов беспилотников составляют 98 процентов всех ранений. Он также отметил, что в прошлом и позапрошлом году было большое количество мин.
Медик добавил, что большинство военнослужащих на этом направлении получают легкие ранения.
Ранее руководитель Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин предложил создать обученные мобильные группы для противодействия украинским расчетам FPV-дронов. Он подчеркнул, что глупо требовать от танкистов, штурмовиков и артиллеристов стать специалистами по борьбе с такими беспилотниками.
Читайте также:
Лозунги Бандеры и критика России: что прозвучало на первом дне саммита по Украине
Главы делегаций на саммите в Швейцарии отметились нацистским лозунгом
Украина отказалась вести прямые переговоры с Россией
«Очень много было снарядов, ну, наверное, закончились. Вот, поэтому остались дроны, мелкоосколочные снаряды, но они, конечно, тоже приносят много беды», – указал он.
Медик добавил, что большинство военнослужащих на этом направлении получают легкие ранения.
Ранее руководитель Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин предложил создать обученные мобильные группы для противодействия украинским расчетам FPV-дронов. Он подчеркнул, что глупо требовать от танкистов, штурмовиков и артиллеристов стать специалистами по борьбе с такими беспилотниками.
Читайте также:
Лозунги Бандеры и критика России: что прозвучало на первом дне саммита по Украине
Главы делегаций на саммите в Швейцарии отметились нацистским лозунгом
Украина отказалась вести прямые переговоры с Россией
Александр Климов