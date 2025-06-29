29 июня 2025, 10:13

Фото: iStock / Dmytro Falkovskyi

На основных направлениях СВО продолжаются активные боевые действия. Наибольшего прогресса ВС РФ добились на Покровском, Угледарском и Купянском направлениях, где ведётся методичное вытеснение противника с укреплённых позиций. В Сумской области российские военные продолжают теснить украинские формирования, лишая противника возможности организации контрударов. О текущей обстановке на фронтах – в материале «Радио 1».





Содержание Курская область Сумское направление Покровское направление Угледарское направление Купянское направление Краснолиманское направление



Курская область

Сумское направление

Покровское направление

Угледарское направление

Дипломат Жданова заявила, что оружие с Украины попадает к террористам в Африке

Купянское направление

Краснолиманское направление