Освобождение поселка Красная Звезда, успехи ВС РФ под Купянском и Покровском: последние новости СВО на 29 июня
На основных направлениях СВО продолжаются активные боевые действия. Наибольшего прогресса ВС РФ добились на Покровском, Угледарском и Купянском направлениях, где ведётся методичное вытеснение противника с укреплённых позиций. В Сумской области российские военные продолжают теснить украинские формирования, лишая противника возможности организации контрударов. О текущей обстановке на фронтах – в материале «Радио 1».
Курская область
В течение прошедших суток украинские формирования предприняли ряд безуспешных попыток прорыва на Тёткинском и Глушковском направлениях. Несмотря на переброску дополнительных резервов и использование бронетехники, все атаки противника были решительно пресечены российскими подразделениями.
Минувшей ночью разведка ВС РФ своевременно обнаружила концентрацию сил противника между сёлами Павловка и Мирлоги, где штурмовая группа ВСУ при поддержке танка готовилась к наступлению. По выявленным позициям были нанесены точные огневые удары, а подразделения Росгвардии с использованием FPV-дронов завершили разгром группировки.
Несмотря на полное уничтожение первой атакующей группы, подразделения 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ осуществили попытку выдвижения в сторону посёлка Новый Путь. Все действия противника были пресечены на месте.
На Бессаловском направлении две штурмовые группы 158-й омбр пытались просочиться через границу, однако были встречены организованным огнём российских подразделений. В результате скоротечного боя большая часть диверсантов была ликвидирована, уцелевшие в беспорядке отступили на украинскую территорию.
Сумское направление
ВСУ, усилив штурмовые подразделения бойцами танковых и мехбригад, за сутки предприняли 12 безуспешных атак под Алексеевкой, Новониколаевкой, Яблоновкой, Юнаковкой и Садками. В боях уничтожено свыше 30 украинских военных, более 30 ранено, один взят в плен.
За минувшие сутки подразделения ВДВ РФ отразили 4 контратаки противника, зачистили 5 домов в Юнаковке и выбили противника из опорных пунктов в лесополосах. На Волчанском направлении уничтожены 8 штурмовых групп, бронемашина, склады и ПУ БПЛА. В Волчанске зачищено 22 дома, взято 3 опорных пункта у Волчанских Хуторов. Все попытки ВСУ прорвать оборону пресечены, ситуация под контролем ВС РФ.
Покровское направление
На Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. На восточной окраине Муравки идут ожесточённые бои. Севернее Новониколаевки наши подразделения ведут наступление в направлении Новоподгороднего, методично выдавливая противника с занимаемых позиций.
Особенно напряжённая ситуация сложилась под Удачным, где российские войска, совершив обходной манёвр с юга, продвинулись на два километра и вышли к Молодецкому. По сообщениям с мест, полностью освобождён посёлок Бельгийка — важный опорный пункт в 2 км южнее Покровска.
Артиллерийские подразделения и ВКС России наносят точные удары по укреплениям и живой силе противника на восточных подступах к Покровску, создавая условия для дальнейшего наступления. Силы ВСУ несут значительные потери, попытки организовать оборону пресекаются огневым воздействием.
Угледарское направление
Российские войска продолжают успешное наступление на Угледарском направлении, демонстрируя значительные тактические достижения. От исходного рубежа в районе Шевченко подразделения ВС РФ ведут одновременное наступление в северном направлении на Малиновку и западном — на Камышеваху. Министерство обороны РФ подтвердило освобождение поселка Красная Звезда (Червона Зирка).
Особого внимания заслуживают успешные действия в лесном массиве южнее Мирного, где российским войскам удалось закрепить свои позиции. Эти достижения позволили не только расширить зону контроля между реками Волчья и Мокрые Ялы, но и установить контроль над 10-километровым участком границы с Днепропетровской областью. Захваченные территории создают хорошую основу для дальнейшего продвижения и значительно усиливают стратегическое положение российских сил в этом районе.
Дипломат Жданова заявила, что оружие с Украины попадает к террористам в Африке
Купянское направление
ВС РФ продолжают успешное наступление на данном направлении. За минувшие сутки в ходе боевых действий освобождён населённый пункт Новая Кругляковка. Установлен полный контроль над стратегически важной транспортной инфраструктурой, включая мостовые переходы и дорожную сеть между Сеньково и Кругляковкой.
В районе Глушковки продолжаются ожесточённые бои — подразделения РФ ведут наступление на окраинах населённого пункта. Артиллерийские соединения и авиация наносят точные удары по выявленным позициям и узлам сопротивления противника.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении продолжаются ожесточённые бои. Наши войска ведут активные наступательные действия в районе населённого пункта Колодези, где противник оказывает упорное сопротивление. Одновременно осуществляется успешный обходной манёвр в направлении Зелёной Долины, создающий угрозу окружения для украинских формирований.
Особое значение имеет полное закрытие «кармана» между Новым Миром и Новомихайловкой, что позволило полностью остановить снабжение противника, не дать украинским войскам перебросить подкрепление и создать условия для уничтожения окружённых групп.