Медики сообщили о тяжелом состоянии четырех детей из Севастополя

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Четыре ребенка, которых эвакуировали из Севастополя в Москву, находятся в тяжелом состоянии. Об этом проинформировала пресс-служба Российской детской клинической больницы (РДКБ).
Отмечается, что среди пострадавших — трое мальчиков и девочка, возраст которых составляет от 8 до 15 лет. Их доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Ранее глава города Михаил Развожаев написал в своем в своем Telegram-канале, что решается вопрос о транспортировке в Москву до двадцати пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.
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Ранее глава города Михаил Развожаев написал в своем в своем Telegram-канале, что решается вопрос о транспортировке в Москву до двадцати пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.
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Екатерина Коршунова