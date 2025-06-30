Мединский: на Украине действует жесточайшая цензура

30 июня 2025, 01:32

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

По словам помощник президента РФ Владимира Мединского, на Украине действует жесточайшая цензура. Об этом он рассказал в интервью для ТАСС.







«Но при этом известно, что на Украине действует жесточайшая цензура», — заявил Мединский.