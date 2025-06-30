Мединский: на Украине действует жесточайшая цензура
По словам помощник президента РФ Владимира Мединского, на Украине действует жесточайшая цензура. Об этом он рассказал в интервью для ТАСС.
«Но при этом известно, что на Украине действует жесточайшая цензура», — заявил Мединский.
Помощник президента отметил, что украинские школьники благодаря интернету имеют доступ к российским учебникам по истории. При этом Мединский отказался брать на себя ответственность и призывать их читать информацию из российских ресурсов, ведь тогда местные бандиты могут расправиться как с самим подростком, так и с его родителями.