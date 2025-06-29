Пушилин: украинская армия перебрасывает резервы к освобожденным поселениям в ДНР
Украинская армия (ВСУ) начала перебрасывать резервные подразделения к освобожденным на этой неделе ВС России поселениям в Донецкой народной республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в Телеграм-канале.
ВСУ стали перебрасывать подразделения к поселениям Шевченко, Ялта и Красная Звезда между реками Волчья и Мокрые Ялы.
«Вся территория междуречья находится сейчас под контролем наших подразделений. Тем не менее, здесь расслабляться точно рано, потому что есть информация, что противник перекидывает как раз подкрепление», — обратил внимание глава Донецкой народной республики.
Денис Пушилин уточнил, что армия Российской Федерации освободила три этих поселения на великоновоселковском направлении за весьма непродолжительное время.
Ранее сообщалось, что над территориями Брянской и Белгородской областей средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотника.