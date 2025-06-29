Пушилин: украинская армия перебрасывает резервы к освобожденным поселениям в ДНР

29 июня 2025, 21:57

Денис Пушилин (Фото: www.kremlin.ru)

Украинская армия (ВСУ) начала перебрасывать резервные подразделения к освобожденным на этой неделе ВС России поселениям в Донецкой народной республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в Телеграм-канале.





ВСУ стали перебрасывать подразделения к поселениям Шевченко, Ялта и Красная Звезда между реками Волчья и Мокрые Ялы.





«Вся территория междуречья находится сейчас под контролем наших подразделений. Тем не менее, здесь расслабляться точно рано, потому что есть информация, что противник перекидывает как раз подкрепление», — обратил внимание глава Донецкой народной республики.