Песков: динамика переговоров по Украине зависит от позиции Киева

Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Динамика переговоров по конфликту на Украине зависит от позиции киевских властей и посреднических усилий Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», — заявил Песков в интервью для белорусского телеканала «Первый информационный».

Ранее Песков высказался о предполагаемой дате третьего раунда переговоров с Украиной. Пресс-секретарь ​отметил, что Кремль рассчитывает ​узнать сроки предстоящей встречи в ближайшие дни.
Иван Мусатов

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