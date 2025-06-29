Песков: динамика переговоров по Украине зависит от позиции Киева
Динамика переговоров по конфликту на Украине зависит от позиции киевских властей и посреднических усилий Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», — заявил Песков в интервью для белорусского телеканала «Первый информационный».
Ранее Песков высказался о предполагаемой дате третьего раунда переговоров с Украиной. Пресс-секретарь отметил, что Кремль рассчитывает узнать сроки предстоящей встречи в ближайшие дни.