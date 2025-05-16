Россия и Украина могут произвести крупнейший за время СВО обмен пленными в формате 1000 на 1000

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В ближайшее время Россия и Украина могут осуществить обмен пленными в формате 1000 на 1000. Об этом сообщил министр обороны и глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров.
Он подчеркнул, что дата уже известна, однако отказался её озвучить.
Умеров добавил, что в ходе встречи с российской делегаций обсуждалось прекращение огня и обмен пленными.
Если обмен военнопленными в таком формате состоится, то он станет крупнейшим за время проведения СВО.
Напомним, что в пятницу состоялись российско-украинские переговоры в Стамбуле, перенесённые с четверга. Сообщалось, что они уже подошли к концу, однако, по данным агентства AFP, они могут продолжиться сегодня.
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В Стамбуле завершились переговоры России и Украины
Умеров добавил, что в ходе встречи с российской делегаций обсуждалось прекращение огня и обмен пленными.
Если обмен военнопленными в таком формате состоится, то он станет крупнейшим за время проведения СВО.
Напомним, что в пятницу состоялись российско-украинские переговоры в Стамбуле, перенесённые с четверга. Сообщалось, что они уже подошли к концу, однако, по данным агентства AFP, они могут продолжиться сегодня.
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Анастасия Чинкова