В МИД РФ высказались о любом возможном использовании активов России

Захарова назвала воровством любое возможное использование активов России
Фото: istockphoto/ser-alim

Любое использование российских активов другими странами рассматривается как воровство. Об этом 28 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.



Дипломат добавила, что сообщения о возможном присвоении Бельгией доходов от российских активов требуют внимательного изучения.

«Мы уже неоднократно комментировали, что это никакие не замороженные активы. Это акты воровства со стороны этих стран», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе выражают обеспокоенность тем, что Бельгия может использовать доходы от замороженных российских активов в своих интересах.
Никита Кротов

