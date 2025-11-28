В МИД РФ высказались о любом возможном использовании активов России

28 ноября 2025, 16:21

Захарова назвала воровством любое возможное использование активов России

Фото: istockphoto/ser-alim

Любое использование российских активов другими странами рассматривается как воровство. Об этом 28 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.





Дипломат добавила, что сообщения о возможном присвоении Бельгией доходов от российских активов требуют внимательного изучения.





«Мы уже неоднократно комментировали, что это никакие не замороженные активы. Это акты воровства со стороны этих стран», — сказала Захарова.