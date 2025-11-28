В МИД РФ высказались о любом возможном использовании активов России
Захарова назвала воровством любое возможное использование активов России
Любое использование российских активов другими странами рассматривается как воровство. Об этом 28 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.
Дипломат добавила, что сообщения о возможном присвоении Бельгией доходов от российских активов требуют внимательного изучения.
«Мы уже неоднократно комментировали, что это никакие не замороженные активы. Это акты воровства со стороны этих стран», — сказала Захарова.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе выражают обеспокоенность тем, что Бельгия может использовать доходы от замороженных российских активов в своих интересах.