В МИД РФ заявили о подготовке ЕС к возможной войне с Россией

Грушко: Евросоюз готовит экономику и население к военному конфликту с Россией
Фото: Istock / artJazz

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Евросоюз готовит экономику, инфраструктуру и население к возможному военному столкновению с Россией. Об этом сообщает ТАСС.



По словам Грушко, демонизация России в европейских СМИ внедряет у населения мысль о неизбежности такого сценария.

«Через демонизацию России в сознание масс внедряется тезис о неизбежности такого сценария [военного конфликта]», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что отношения России со странами ЕС сегодня находятся в глубоком кризисе, а подготовка к военному противостоянию стала одним из ключевых элементов политики союза.
Софья Метелева

