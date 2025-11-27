В МИД РФ заявили о подготовке ЕС к возможной войне с Россией

27 ноября 2025, 15:17

Грушко: Евросоюз готовит экономику и население к военному конфликту с Россией

Фото: Istock / artJazz

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Евросоюз готовит экономику, инфраструктуру и население к возможному военному столкновению с Россией. Об этом сообщает ТАСС.





По словам Грушко, демонизация России в европейских СМИ внедряет у населения мысль о неизбежности такого сценария.





«Через демонизацию России в сознание масс внедряется тезис о неизбежности такого сценария [военного конфликта]», — сказал дипломат.