«Баба-яга в действии»: ВСУ атаковали дронами своих же военных
Украинские боевики атаковали дронами «Баба-яга» своих солдат
Солдаты ВСУ были атакованы собственными дронами «Баба-яга». Об этом сообщил украинский военнопленный Андрей Евенко в видеосообщении, предоставленном Минобороны РФ. По словам пленного солдата, находясь на позиции, отряд дважды подвергался атакам своих же беспилотников.
Кроме того, Евенко рассказал о крайне низком моральном состоянии личного состава. Все очень хорошо понимали, что дороги назад у них уже не будет, а ситуация всё ухудшалась.
«Обещали ротацию через десять дней, но никаких ротаций не было. Потерь было много — и убитых, и раненых, но их не эвакуировали. Тех, кто пытался отступить, накрывала наша же минометка», — рассказал военнопленный.Мужчина также признался, что стал свидетелем военных преступлений со стороны ВСУ.
«Было мародерство — солдаты лазили по домам, собирали золотые кольца, забирали вещи», — признался Евенко.Ранее сообщалось, что Украина отказалась принимать тела погибших военных в рамках обмена с Россией.