«Баба-яга в действии»: ВСУ атаковали дронами своих же военных

07 июня 2025, 13:54

Украинские боевики атаковали дронами «Баба-яга» своих солдат

Фото: Istock/coffeekai

Солдаты ВСУ были атакованы собственными дронами «Баба-яга». Об этом сообщил украинский военнопленный Андрей Евенко в видеосообщении, предоставленном Минобороны РФ. По словам пленного солдата, находясь на позиции, отряд дважды подвергался атакам своих же беспилотников.





Кроме того, Евенко рассказал о крайне низком моральном состоянии личного состава. Все очень хорошо понимали, что дороги назад у них уже не будет, а ситуация всё ухудшалась.

«Обещали ротацию через десять дней, но никаких ротаций не было. Потерь было много — и убитых, и раненых, но их не эвакуировали. Тех, кто пытался отступить, накрывала наша же минометка», — рассказал военнопленный.

«Было мародерство — солдаты лазили по домам, собирали золотые кольца, забирали вещи», — признался Евенко.