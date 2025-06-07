Зеленский сделал заявление об операции СБУ «Паутина»

07 июня 2025, 12:10

Зеленский: водители грузовиков ничего не знали об операции СБУ «Паутина»

Фото: istockphoto/Apriori1

Водители грузовиков не знали об операции Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина». Об этом заявил Владимир Зеленский.







«Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу», — сказал он телеканалу ABC News.

«Я очень хотел использовать только то, что мы производим», — добавил Зеленский.