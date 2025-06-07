Зеленский сделал заявление об операции СБУ «Паутина»

Зеленский: водители грузовиков ничего не знали об операции СБУ «Паутина»
Фото: istockphoto/Apriori1

Водители грузовиков не знали об операции Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина». Об этом заявил Владимир Зеленский.



«Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу», — сказал он телеканалу ABC News.

Украинский политик добавил, что использовалось оружие, произведенное на территории республики, а западной техники не было.

«Я очень хотел использовать только то, что мы производим», — добавил Зеленский.

Операция СБУ «Паутина» была организована Киевом 1 июня. Дроны атаковали объекты в ряде российских регионов: Иркутской, Амурской, Рязанской, Мурманской и Ивановской областях. Украина использовала 117 беспилотников. Грузовики принадлежали некоему Артему Тимофееву. По данным журналистов, мужчина сбежал за границу вместе с женой до проведения операции.
Никита Кротов

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