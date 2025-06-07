Зеленский сделал заявление об операции СБУ «Паутина»
Зеленский: водители грузовиков ничего не знали об операции СБУ «Паутина»
Водители грузовиков не знали об операции Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина». Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу», — сказал он телеканалу ABC News.
Украинский политик добавил, что использовалось оружие, произведенное на территории республики, а западной техники не было.
«Я очень хотел использовать только то, что мы производим», — добавил Зеленский.
Операция СБУ «Паутина» была организована Киевом 1 июня. Дроны атаковали объекты в ряде российских регионов: Иркутской, Амурской, Рязанской, Мурманской и Ивановской областях. Украина использовала 117 беспилотников. Грузовики принадлежали некоему Артему Тимофееву. По данным журналистов, мужчина сбежал за границу вместе с женой до проведения операции.