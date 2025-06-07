ВС РФ ликвидировали пост ВСУ под Харьковом
Апти Алаудинов: спецназ «Ахмат» ликвидировал пост ВСУ в Харьковской области
Скрытый пост ВСУ ликвидировали бойцы спецназа «Ахмат» в Харьковской области. Об этом написал в Telegram командир подразделения Апти Алаудинов.
«Уничтожение скрытого наблюдательного пункта противника. Харьковское направление», — сказано в публикации.
Перед этим украинские СМИ сообщали о том, что в ночь на субботу, 7 июня, в Харькове зафиксировали более 50 взрывов. Журналисты утверждали, что по городу били дронами типа «Шахед», ракетами и корректируемыми авиабомбами
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В настоящее время российские власти предпринимают все необходимые шаги для урегулирования конфликта. Переговоры с украинской стороной состоялись 16 мая и 2 июня.