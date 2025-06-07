ВС РФ ликвидировали пост ВСУ под Харьковом

Апти Алаудинов: спецназ «Ахмат» ликвидировал пост ВСУ в Харьковской области
Фото: istockphoto/zim286

Скрытый пост ВСУ ликвидировали бойцы спецназа «Ахмат» в Харьковской области. Об этом написал в Telegram командир подразделения Апти Алаудинов.



«Уничтожение скрытого наблюдательного пункта противника. Харьковское направление», — сказано в публикации.

Перед этим украинские СМИ сообщали о том, что в ночь на субботу, 7 июня, в Харькове зафиксировали более 50 взрывов. Журналисты утверждали, что по городу били дронами типа «Шахед», ракетами и корректируемыми авиабомбами

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В настоящее время российские власти предпринимают все необходимые шаги для урегулирования конфликта. Переговоры с украинской стороной состоялись 16 мая и 2 июня.
Никита Кротов

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