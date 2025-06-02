Опубликован полный текст российского меморандума, переданного Украине
В распоряжении RT появился полный текст меморандума, который делегация России сегодня передала украинской стороне во время переговоров в Стамбуле.
Документ включает в себя три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня и 31 пункт.
Отмечается, что первой опцией прекращения огня для Украины является полный вывод войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской Запорожской областей.
Также указано, что полный отвод ВСУ с территории России, включая Донбасс и Новороссию, должен быть произведён за 30 дней до прекращения огня.
Россия требует международного признания Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России и нейтралитета Украины.
В меморандуме уточняется, что предложения России по урегулированию украинского конфликта предполагают проведение выборов на Украине, после чего уже последует подписание мирного договора. Голосование должно состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения.
В российском документе отдельно выделен запрет на размещение и приём на территории Украины ядерного оружия.
Ранее в этот день украинские СМИ также опубликовали полный текст меморандума, переданного российской стороне.
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