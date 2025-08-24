Мединский рассказал, зачем украинским военным передают учебники
Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что учебники, переданные военнопленным из Украины, помогут им провести время с пользой и «прочистить мозги от мусора». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, РВИО направило несколько тысяч учебников, включая материалы по истории России XX века, в учреждения, где содержатся украинские военнопленные. Мединский уверен, что это позволит солдатам переосмыслить ситуацию и получить новые знания.
Ранее Мединский отмечал, что количество российских военнослужащих, находящихся в плену у Украины, существенно сократилось, в то время как в России продолжают содержаться тысячи пленных бойцов ВСУ. По данным на 22 августа, в России находятся около шести тысяч украинских военнопленных.
