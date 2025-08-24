Мединский рассказал, зачем украинским военным передают учебники

24 августа 2025, 20:15

Мединский: учебники помогут военнопленным Украины провести время с пользой

Фото: iStock/Prostock-Studio

Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что учебники, переданные военнопленным из Украины, помогут им провести время с пользой и «прочистить мозги от мусора». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.