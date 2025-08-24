«Ещё не понял»: Три года находившийся в плену ВСУ боец ВС РФ о своем возвращении — видео
Три года провёл в плену ВСУ российский военнослужащий, который вернулся на родину в ходе недавнего обмена — свою историю он рассказал телеканалу RT.
По словам мужчины, до отправки на специальную военную операцию он работал электриком в Санкт‑Петербурге. Летом 2022 года он попал в плен и провёл в неволе три года.
«Еще не понял, как себя чувствую, потому что три года был в плену. Я не верю до сих пор, что это случилось. Я был осужденным, а осужденным оттуда выскочить просто нереально», — признался вернувшийся солдат.
Ранее сообщалось, что в рамках очередного обмена между Россией и Украиной каждая сторона передала по 146 военнослужащих.