«Ещё не понял»: Три года находившийся в плену ВСУ боец ВС РФ о своем возвращении — видео

24 августа 2025, 17:49

RT: Вернувшийся через три года из плена ВСУ военный ВС РФ поделился эмоциями

Фото: istockphoto/zim286

Три года провёл в плену ВСУ российский военнослужащий, который вернулся на родину в ходе недавнего обмена — свою историю он рассказал телеканалу RT.





По словам мужчины, до отправки на специальную военную операцию он работал электриком в Санкт‑Петербурге. Летом 2022 года он попал в плен и провёл в неволе три года. <span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>









«Еще не понял, как себя чувствую, потому что три года был в плену. Я не верю до сих пор, что это случилось. Я был осужденным, а осужденным оттуда выскочить просто нереально», — признался вернувшийся солдат.