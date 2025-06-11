11 июня 2025, 11:32

Владимир Мединский назвал конфликт РФ и Украины «братской борьбой»

Владимир Мединский (Фото: www.kremlin.ru)

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что РФ стремится к скорейшему завершению конфликта с Украиной, поскольку он углубляет различия между странами. Об этом политический деятель сообщил в интервью Wall Street Journal.