Мединский: РФ стремится к скорейшему завершению конфликта с Украиной

Владимир Мединский назвал конфликт РФ и Украины «братской борьбой»
Владимир Мединский (Фото: www.kremlin.ru)

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что РФ стремится к скорейшему завершению конфликта с Украиной, поскольку он углубляет различия между странами. Об этом политический деятель сообщил в интервью Wall Street Journal.



Он заявил, что Запад заблуждается, рассматривая российско-украинский конфликт как столкновение различных культур. По его мнению, это «братская борьба», которая, к сожалению, лишь увеличивает пропасть между странами.

Мединский подчеркнул, что именно поэтому Россия стремится к максимально быстрому завершению конфликта.

Виктория Иванченко

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