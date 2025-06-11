Мединский: РФ стремится к скорейшему завершению конфликта с Украиной
Владимир Мединский назвал конфликт РФ и Украины «братской борьбой»
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что РФ стремится к скорейшему завершению конфликта с Украиной, поскольку он углубляет различия между странами. Об этом политический деятель сообщил в интервью Wall Street Journal.
Он заявил, что Запад заблуждается, рассматривая российско-украинский конфликт как столкновение различных культур. По его мнению, это «братская борьба», которая, к сожалению, лишь увеличивает пропасть между странами.
Мединский подчеркнул, что именно поэтому Россия стремится к максимально быстрому завершению конфликта.
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