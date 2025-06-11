ВСУ сменили тактику штурма в Сумской области

11 июня 2025, 09:19

Фото: iStock/Alex Kochev

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействуют значительное количество дронов камикадзе и ударных самолетов для сдерживания наступления российских войск. Об этом сообщил оператор расчета беспилотника «Орлан-10» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Уфа», пишет РИА Новости.





По словам Уфы, российские силы в настоящее время сосредоточены не только на захвате определенных объектов и опорных пунктов, но и активно используют дроны камикадзе и ударные самолеты в больших количествах.





«Мы научились с этим бороться: перехватываем их видеосигнал, видим, где именно и на какой высоте они летают. Затем маневрируем и ведем борт по безопасному маршруту», — отметил он, описывая текущую ситуацию в воздухе как «игру в кошки-мышки».