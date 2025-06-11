ВСУ сменили тактику штурма в Сумской области
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействуют значительное количество дронов камикадзе и ударных самолетов для сдерживания наступления российских войск. Об этом сообщил оператор расчета беспилотника «Орлан-10» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Уфа», пишет РИА Новости.
По словам Уфы, российские силы в настоящее время сосредоточены не только на захвате определенных объектов и опорных пунктов, но и активно используют дроны камикадзе и ударные самолеты в больших количествах.
«Мы научились с этим бороться: перехватываем их видеосигнал, видим, где именно и на какой высоте они летают. Затем маневрируем и ведем борт по безопасному маршруту», — отметил он, описывая текущую ситуацию в воздухе как «игру в кошки-мышки».
Подразделения группировки «Север» продолжают свою активную работу по целям в Сумской области, стремясь отодвинуть фронт дальше от Курского приграничья.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.