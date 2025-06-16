Мединский: Россия передала Киеву 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ
Россия передала Украине 6060 тел погибших солдат и офицеров ВСУ, выполнив тем самым данные в Турции обещания. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил прессе помощник российского президента Владимира Путина Владимир Мединский.
«Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: итого украинской стороне передано 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ», — сказал Мединский.Российско-украинские переговоры в Стамбуле проходили в два тура. Первый состоялся в середине мая, когда стороны договорились об обмене в формате «тысяча на тысячу». Украина тогда запросила прямые переговоры глав государств. Второй тур проходил в начале июня, где была достигнута договоренность об обмене «всех на всех» военнослужащих из категорий: «тяжелобольные», «тяжелораненые» и «молодежь».